عراقچی و آمانو ساعت ۱۲ به وقت تهران دیدار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه که شب گذشته پس از مذاکرات ۴ روزه هسته ای در ژنو عازم وین شد، امروز با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار می کند.

دیدار عراقچی و آمانو در وین ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت وین (۱۲ به وقت تهران) صورت خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش عراقچی پیش از این دیدار در وین اعلام کرد: ملاقات با مدیر کل آژانس به منظور حل و فصل مسائلی که از گذشته میان تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی مانده است، صورت می گیرد.