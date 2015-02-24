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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۴۹

به منظور حل و فصل مسائل باقیمانده/

عراقچی و آمانو ساعت ۱۲ به وقت تهران دیدار می کنند

عراقچی و آمانو ساعت ۱۲ به وقت تهران دیدار می کنند

سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان ساعت ۹:۳۰ به وقت وین با یوکیو آمانو ، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه که شب گذشته پس از مذاکرات ۴ روزه هسته ای در ژنو عازم وین شد، امروز با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار می کند.

دیدار عراقچی و آمانو در وین ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت وین (۱۲ به وقت تهران) صورت خواهد گرفت.  

بر اساس این گزارش عراقچی پیش از این دیدار در وین اعلام کرد: ملاقات با مدیر کل آژانس به منظور حل و فصل مسائلی که از گذشته میان تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی مانده است، صورت می گیرد.

کد مطلب 2505396

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