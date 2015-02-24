خواب بودم و نتوانستم روی خط برنامه نود بروم!

رضا عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم پاسخگو بودنش در برنامه نود به خاطر اتفاقات هیات فوتبال استان تهران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تا ساعت 12 هم بیدار ماندم ولی وقتی دیدم مسعود حسن‌زاده میهمان حضوری برنامه است، خوابیدم! فردوسی‌پور هم که طبق معمول اعلام نکرد قرار است در انتهای برنامه به این موضوع بپردازد.

وی افزود: به خاطر شرایط شغلی باید صبح زود از خواب بیدار شوم و برای همین ساعت دوازده خوابیدم. البته فردوسی‌پور خواسته بود در صورت امکان به استودیو برویم که شرایطم جوری نبود به صورت حضوری به این برنامه بروم. تا موقعی که بیدار بودم آمادگی پاسخگویی به ابهامات را داشتم!

دبیر هیات فوتبال درباره صحبت‌های بهنام ابوالقاسم‌پور مبنی بر اینکه انتخابات مهندسی شده بود، تاکید کرد: بهنام از دوستان خوبم است ولی می‌خواهم بپرسم آیا شما اگر جای حبیب‌الله شیرازی بودی، جور دیگری در انتخابات شرکت می‌کردید؟ این قانون انتخابات بود و من درآوردی نبوده است.

وی درباره عدم حضور علیرضا فغانی به عنوان نماینده داوران در این انتخابات، تاکید کرد: ما هم قبول داریم داوری بهتر از علیرضا فغانی نداریم ولی در اساسنامه نوشته نشده است که بهترین یا بدترین داور در انتخابات حاضر شود. در اساسنامه آمده که نماینده کانون داوران در انتخابات شرکت کند. ضمن اینکه این نمایندگان از یکسال پیش معرفی شده بودند و طبق تاریخ ابتدایی برگزاری انتخابات، علیرضا فغانی قرار بود در برزیل باشد.

عابدینی در پایان گفت: این دیگر به ما مربوط نمی‌شود که کمیته داوران یا کمیته مربیان چه فردی را معرفی کنند. بهترین و بدترین بودن برای ما ملاک نیست. این چیزی بود که در اساسنامه آمده است.