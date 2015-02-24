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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۱

تا ۲۵ اسفندماه/

نام نویسی آزمون سراسری قرآن و عترت در نظرآباد آغاز شد

نام نویسی آزمون سراسری قرآن و عترت در نظرآباد آغاز شد

نظراباد - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نظرآباد از آغاز نام نویسی متقاضیان شرکت در آزمون سراسری قرآن و عترت تا ۲۵ اسفندماه جاری خبر داد.

رضا رنجبركهن در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر گفت: پس از جلسه با معاونت محترم قرآن و عترت در استان و موسسه قرآنی مجری طرح در شهرستان مقرر شد متقاضيانی كه دسترسی مستقيم به سامانه ثبت نام ندارند در شهر نظرآباد به واحد قرآن و عترت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و يا موسسه فرهنگی قرآن و عترت حريم كبريا مراجعه و در بخشداری های مركزی و تنكمان؛ دهياری ها نسبت به ثبت‌نام متقاضيان روستايی اقدام کنند.

وی یادآور شد: متقاضيان شركت در آزمون قرآن و عترت كه روز يازدهم ارديبهشت ماه همزمان با سراسر كشور در نظرآباد برگزار خواهد شد می توانند در چهار موضوع و هفده رشته شامل مفاهيم و ترجمه قرآن كريم، تدبر در قرآن، حفظ قرآن كريم، مفاهيم و ترجمه نهج‌البلاغه، ثبت‌نام کنند.

به گفته این مسئول متقاضيان تا روز ۲۵ اسفندماه فرصت دارند با مراجعه به پايگاه اينترنتی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی www.qia.ir  ثبت نام كرده و در صورت نياز تا ۲۸ اسفندماه اطلاعات خود را (به جز كد ملی) ويرايش کنند.

وی ضمن دعوت از تمامی فعالان، حافظان و علاقه‌مندان در حوزه قرآن و عترت برای شركت در آزمون و دريافت گواهينامه تاكيد كرد: با توجه به امكان بروز خطا و قطعی در تعدد مراجعات بهتر است متقاضيان ثبت‌نام خود را به روزهای آخر موكول نكرده و هرچه زودتر اطلاعات ثبت‌نامی خود را وارد کنند.

آزمون سراسری حفظ و مفاهيم قرآن و نهج‌البلاغه در دو نوبت ۸:۳۰ صبح و ۱۱ روز يازدهم ارديبهشت ماه همزمان با سراسر كشور در نظرآباد برگزار خواهد شد و متقاضيان برای كسب اطلاعات بيشتر می توانند با شماره‌های واحد قرآن و عترت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نظرآباد ۴۵۳۴۸۱۸۲ و ۴۵۳۵۵۷۶۶ و يا شماره تماس موسسه قرآن و عترت حريم كبريا ۴۵۳۶۳۱۷۷ تماس بگیرند.

کد مطلب 2505402

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