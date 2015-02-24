کتاب «مبانی دینی اقتصاد مقاومتی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایندگی ولی فقیه در هرمزگان، آیت الله غلامعلی آیت الله نعیم آبادی، نویسنده کتاب و نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: این کتاب در چهار فصل به بررسی و کنکاش شکر به عنوان شناخت سرمایه ها و بهره وری اولین گام در اقتصاد مقاومتی، احسان به عنوان کلید مقاوم سازی اقتصاد و قناعت برای زندگی گوارا و همچنین آسیب شناسی اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

وی افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی دینی کار های ناتمام بسیاری وجود دارد و شایسته است پژوهشگران و محققان حوزه های علمیه و دانشگاه تحقیقات جامعی را ارائه داده و خلاء پژوهشی در این حوزه را پر کنند.

آیت الله نعیم آبادی تاکنون 35 کتاب و پژوهش ریشه دار در حوزه مفاهیم اجتماعی دین اسلام منتشر ساخته که بازخوانی تعالیم تربیتی اسلام و بررسی آن ها برای مطابقت با شرایط روز جامعه از ویژگی های آثار اوست. آیت الله نعیم آبادی در سال 1323 در خانواده ای روحانی در شهرستان دامغان پا به عرصه وجود گذارد. از اوان کودکی با علم آموزی در مکتب خانه و سپس با ورود به تهران و تحصیل در آموزش و پرورش گام به وادی معرفت نهاد و با حضور در حوزه پر برکت علمیه قم آن را به کمال رساند. وی دروس حوزوی را نزد اساتید بزرگ حوزه هم چون: مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی و مرحوم آیت الله العظمی شیخ مرتضی حائری و مرحوم آیت الله العظمی محقق داماد و شهید دکتر مفتح فرا گرفت.

مبانی دینی اقتصاد مقاومتی تازه ترین اثر آیت الله غلامعلی نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس است که مبانی دینی در اقتصاد مقاومتی را تشریح و بررسی می کند.

نویسنده در این کتاب در چهار فصل به بررسی و کنکاش شکر به عنوان شناخت سرمایه ها و بهره وری اولین گام در اقتصاد مقاومتی، احسان به عنوان کلید مقاوم سازی اقتصاد و قناعت برای زندگی گوارا و همچنین آسیب شناسی اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

در مقدمه این کتاب تاکید شده است: اساسا هیچ جامعه ای بدون اقصاد ریشه دار و پویا نمی تواند امید چندانی به رشد حتی در ابعادی مانند ابعاد فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. اقتصاد از ستون های مهم توسعه در یک جامعه است و اقتصاد مستحکم در هر جامعه به مدیران و مردم آن جامعه فرصت خواهد داد که به بازسازی روابط اجتماعی و بهبود مناسبات فرهنگی خویش بپردازند و هر چه اساس اقتصاد در برابر حوادث مختلف مقاوم باشد، آن جامعه دچار مشکلات کمتری خواهد شد.

این کتاب که در بررسی اقتصاد مقاومتی از منظر مباحث مطروحه در نوع خود قابل توجه است، در نتیجه گیری تاکید دارد، استفاده صحیح از نعمت ها، هنر بزرگ مومنان است که هم از نعمت ها استفاده می کنند و مدیون آن نعمت ها قرار نمی گیرند و هم رضایت خداوند را با آن به دست می آورند. در فصل دوم نیز معنای احسان به عنوان دومین ستون اصلی اقتصاد مقاومتی تشریح شده است. در بخشی از این فصل تاکید شده است، افزون بر لغت نامه ها، مفسرین نیز احسان را به معنای انجام دادن کار نیک و مستحکم گرفته اند و در عرصه سازندگی، تولید، هنر، نویسندگی، تعلیم و تربیت کار را باید به نحو احسن و اکمل انجام داد.

قناعت به عنوان سومین مفهوم مقاوم سازی اقتصاد در این کتاب مورد کنکاش قرار گرفته و در نتیجه گیری کتاب تلاش شده تا چشم اندازی فراسوی محققان و پژوهشگران در حوزه اقتصاد اسلامی و بیان مبانی اقتصاد مقاومتی از منظر دین ترسیم شود. نویسنده معتقد است، در این حوزه پژوهشی کار های ناتمام بسیاری وجود دارد و شایسته است پژوهشگران و محققان حوزه های علمیه و دانشگاه تحقیقات جامعی را ارائه داده و خلاء پژوهشی در این حوزه را پر نمایند. آیت الله نعیم آبادی تاکنون 35 کتاب و پژوهش ریشه دار در حوزه مفاهیم اجتماعی دین اسلام منتشر ساخته که بازخوانی تعالیم تربیتی اسلام و بررسی آن ها برای مطابقت با شرایط روز جامعه از ویژگی های آثار اوست. آیت الله نعیم آبادی در سال 1323 در خانواده ای روحانی در شهرستان دامغان پا به عرصه وجود گذارد.

از اوان کودکی با علم آموزی در مکتب خانه و سپس با ورود به تهران و تحصیل در آموزش و پرورش گام به وادی معرفت نهاد و با حضور در حوزه پر برکت علمیه قم آن را به کمال رساند. وی دروس حوزوی را نزد اساتید بزرگ حوزه هم چون: مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی و مرحوم آیت الله العظمی شیخ مرتضی حائری و مرحوم آیت الله العظمی محقق داماد و شهید دکتر مفتح فرا گرفت. آثار گران سنگ و ارزشمند قلمی این عالم بر جسته گوشه ای دیگر از زندگی پر بار ایشان را رقم می زند. آثاری همچون داروینیسم از دیدگاه دانش و مذهب، آثاری درباره نماز که از جمله آنها (( نماز زیباترین الگوی پرستش )) است که به زبان عربی ترجمه و در مصر به چاپ رسیده است.

آسیب شناسی خواص ، عاشورا در عاشورا ، شکر در آینه وحی ، زکات در آینه وحی ، تحریف در آموزه های دینی ، صلیب خونین ، توسل ، زمزمه روزه داران ، امر به معروف و نهی از منکر، آئین پارسایی، رشوه ، تفسیر سوره فجر و تین ، نماز درمانی ، ولایت علی (ع) در آینه وحی ، غدیر در آینه تاریخ، شرحی بر خطبه های امام سجاد (ع) در نزدیک مدینه، احسان ، روزه در آینه وحی و قرآن به روایت نهج البلاغه که به چاپ رسیده و آثاری همچون شرح دعای سحر ، بحث پیرامون اعتیاد ، نمازجماعت ، شرح کلمات قصار ( نهج البلاغه ) تولی و تبری ، رسالت مسجد ، اعجاز قرآن ، جوان و عقلانیت ، حق و باطل ، آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر ، شب عاشورا چه گذشت و تفسیر سوره الرحمن که در دست چاپ قرار دارد.