شور شدن تالاب شادگان عامل افزایش ماهی تیلاپیا است

عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مدت اخیر ماهی تیلاپیا رشد فراوانی در تالاب شادگان پیدا کرده است در حالیکه این ماهی، یک ماهی برای این تالاب به شمار نمی رود.

وی افزود: چند سال قبل، آب موجود در تالاب شادگان، از بهترین و شیرین ترین آب های کشور بود به همین دلیل ماهی های خوب، فراوان و با ارزش غذایی بالا در آن وجود داشتند ولی با کم شدن ورود آب شیرین به آن و سوق دادن زهاب های نیشکر به تالاب، اغلب ماهی های بومی این تالاب رو به نابودی رفتند.

نماینده مردم شادگان در مجلس عنوان کرد: به همین دلیل ماهی تیلاپیا که یک ماهی مهاجم خارجی به شمار می رود از طریق آب های خارجی وارد تالاب شد و به علت مقاوم بودن آن و اینکه آب شور شرایط زندگی ایده آلی برای آن ایجاد می کند به سرعت در این تالاب رشد کرد و حتی از ماهیان کوچک و ماهیان بومی تالاب تغذیه و باعث کاهش جمعیت آنها شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر حق آبه تالاب شادگان به خوبی تامین شود و شوری آب تالاب کاهش یابد، ماهی تیلاپیا احتمالا از بین می رود ولی در شرایط فعلی به نظر می رسد نمی توان چندان با این ماهی مبارزه کرد.

تمیمی با تاکید بر اینکه ماهی تیلاپیا نسبت به ماهیان دیگر بومی تالاب ارزش غذایی به مراتب کمتری دارد، عنوان کرد: در شرایط فعلی که ماهیان بومی تالاب به شدت کاهش یافته اند، وجود ماهی تیلاپیا باعث تامین درآمد ماهیگران شادگانی شده است و به نظر می رسد وجود آن برای تامین درآمد این افراد لازم است.

نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه گفته می شود شیلات این ماهی را وارد آبهای تالاب شادگان کرده است، عنوان کرد: تا آنجایی که من اطلاع دارم در ۱۲ سال گذشته شیلات خوزستان هیچگونه ماهی تیلاپیا را وارد تالاب شادگان نکرده است و این ماهی از طریق آبهای خارجی وارد تالاب شادگان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تحقیقات، مقدار اسید چرب امگا ۳ موجود در تیلاپیا خیلی کمتر از سایر ماهی ها مثل ماهی سالمون یا ماهی اسقومری است. همچنین، نسبت امگا ۳ به امگا ۶ در ماهی سالمون بهتر از این نسبت در تیلاپیا است. هر دوی این اسیدهای چرب برای بدن مهم هستند اما اهمیت امگا ۳ از این جهت است که خاصیت ضد التهاب داشته و نقش مهمی در رشد مغز و اعمال فکری و جلوگیری از بیماری هایی مثل دیابت و آلزایمر دارد.

کارشناسان اعتقاد دارند، در مصرف تیلاپیا باید حد اعتدال را رعایت کرده و سایر ماهی ها را نیز در برنامه غذایی خود قرار بدهیم. بهترین گزینه، ماهی های آزاد هستند زیرا ماهی های پرورشی تا ۱۰ برابر بیشتر از ماهی های آزاد، حاوی مواد سمی هستند. همچنین، بهتر است که در مورد ماهی تیلاپیای صادر شده از کشور چین، با احتیاط بیشتری برخورد کنیم.