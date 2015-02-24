کمبود آب و اشتغال مهمترین مشکلات مردم قم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: منشأ اصلی راه اندازی چنین مرکزی این است که که پیام‌های مردم قم به گوش رئیس جمهور، هیئت دولت و مسئولان برسد.

وی با بیان اینکه برقراری ارتباط مستقیم مردم با دولت بسیار مهم است، ادامه داد: دولت یازدهم سعی می‌کند مسائل و منافع کشور را از منظر سیاست‌های کلی نظام، مقام معظم رهبری و بدنه جامعه دریافت کند و دولت را از طریق این دو مسیر هدایت کنیم تا به رشد و تعالی برسیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به نظر سنجی از مردم قم، افزود: مردم قم در نظر سنجی ابتدا مسئله اصلی خود را مشکل آب استان قم مطرح کردند، این موضوع از دید مسئولان پنهان نیست و حتما در این سفر، رئیس جمهور به این مهم توجه می‌کند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه در نظرسنجی اشتغال، دومین مشکلات مطرح شده توسط مردم قم است، گفت: راه اندازی بیش از ۷ هزار واحد صنعتی در دولت تدبیر و امید نشان دهنده توجه به اشتغال است و این مهم یکی از کارکردهای دولت برای کم کردن بیکاری است.

وی با بیان اینکه تلاش دولت سبب شده نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد، ابراز کرد: سامانه ارتباط میان دولت و مردم روش کم زحمت و پرمنفعتی است که به این شکل از منتظر ماندن مردم در خیابان‌ها برای دادن نامه به رئیس جمهور جلوگیری می شود و این اطمینان را به مردم می‌دهیم که به مسائلی که مطرح کردند رسیدگی شود.