به گزارش خبرنگار مهر، کتابی از عبدالمحمد آیتی سال ها پس از نخستین انتشار با موافقت پسر وی بار دیگر از سوی ناشری تازه منتشر شد.
این کتاب که عنوان «عاشقانههای ابونواس اهوازی» را بر خود دارد پیش از این در سال های دور توسط آیتی ترجمه و از سوی نشر زمان منتشر شده بود که با توجه به اتمام چاپ کتاب و در دسترس نبودن برای دومین نوبت این بار از سوی نشر نگاه منتشر شد.
آیتی در این کتاب اشعار عاشقانه حسن بن هانی حَکَمی شاعر شناختهشده عرب و معروف به ابونُواس اهوازی را گردآوری کرده است.
ابونواس شاعری ایرانی و عربتبار و از بزرگان شعر عاشقانه عرب بود که در شهر اهواز به دنیا آمد. از او بهعنوان یکی از بزرگترین شاعران کلاسیک عرب نام میبرند. او استاد تمامی شاخههای شعر عربی زمان خویش شده بود، اما شهرتش بیشتر به خاطر تصنیفهای عاشقانهاش بوده است. از ابونواس در روایتهای فولکلور نیز یاد شده و یکی از شخصیتهای کتاب هزار و یک شب نیز هست.
مرحوم آیتی در بخشی از مقدمه خود بر این اثر مینویسد:
«حسن كمكم خانه مادر را نیز از یاد برد، آفتاب زده به مسجد جامع مىرفت و در حلقه درس این و آن مىنشست و چون خواب بر او چیره مىگشت گاه در همانجا و گاه در دكان استاد خود سر بر بالین مىنهاد. هوش سرشارش، ذوق لطیف، فصاحت بیان، ظرافت و نكتهیابى و حاضرجوابى این جوان زیباروى سلسله موى اهوازى كه به خاطر موى بر پیشانى ریختهاش ابونواس مىخواندندش به زودى زبانزد خاص و عام شد.
جوانى كه مىبایست مغبچهاى بادهفروش شود و در بزم رندان جام بر دست این و آن نهد، اكنون دل به علم نهاده و بر هر پاره كاغذى كه به چنگش مىافتاد چیزى از ادب مىنگاشت. از میان همه شاعران روزگار خود والبه را پسندید كه نقش اندیشه خویش در آینه شعر او مىدید. روزى والبه به بصره آمد و ابونواس با آن همه ارادت كه به او مىورزید، نمىشناختش.
والبه از او در شگفت شد و گفت كه: اگر با من بیایى در شعر به پایهاى رسانمت كه با من برابرى كنى. پرسید: تو كیستى؟ گفت «والبه». گفت: به خدا كه سالهاست در طلب توام و با او به كوفه رفت.»
این کتاب را نشر نگاه به تازگی در ۱۴۸ صفحه و قیمت ۹۰۰۰ تومان منتشر کرده است.
یادآوری میشود عبدالمحمد آیتی پژوهشگر، نویسنده و مترجم معاصر در حوزه فلسفه، تاریخ و ادب فارسی و عربی بود که ۲۰ شهریور ماه سال گذشته درگذشت.
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