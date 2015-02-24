جاذبه های گردشگری سرعین به سرمایه گذاران معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده دل پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از غرفه سرعین در چهارمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری تصریح کرد: طی جلسات متعدد و با پخش پکیج های گردشگری ظرفیت های گردشگری این شهرستان معرفی شده است.

وی با تاکید به تداوم این مهم تا پایان این نمایشگاه، افزود: استقبال از غرفه سرعین مطلوب و در خورد توجه است و تلاش ما معرفی جاذبه ها و پتانسیل های این شهرستان با هدف جذب سرمایه گذاران است.

شهردار سرعین با بیان اینکه سرعین در تعداد مراکز اقامتی رتبه دوم کشوری بعد از مشهد و در آب های معدنی رتبه اول را دارا است، ادامه داد: ظرفیت های قابل توجه طبیعی، تاریخی و فرهنگی در این شهرستان جهت سرمایه گذاری وجود دارد.

زنده دل تصریح کرد: با توجه به شهرت جهانی این شهرستان طی سال های اخیر، بازدید سرمایه گذاران خارجی به ویژه از کشورهای آذربایجان و ترکیه از غرفه سرعین فرصت مطلوبی برای رایزنی و تشریح ظرفیت ها فراهم ساخته است.

وی یادآور شد: سال گذشته سرعین فرصت حضور در نمایشگاه مدیریت شهری را نیافته بود و امسال حضور این شهرستان نوید بخش اتفاقات خوبی در عرصه سرمایه گذاری و رونق گردشگری آن است.

شهردار سرعین با اذعان به معرفی قابلیت های این نهاد اجرایی در حوزه های مدیریت بحران، مدیریت پسماند، مدیریت و عمران شهری و ماشین آلات اضافه کرد: این نهاد آماده حمایت از حضور سرمایه گذاران در شهر توریستی سرعین است.