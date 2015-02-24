مسابقات قرآن کریم فرصتی برای معرفی فرهنگی و مذهبی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عابدزاده سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ترویج و توسعه بیش از پیش فعالیت های قرآنی در کشور به برکت پیروزی انقلاب اسلامی گفت: فعالیت های قرآنی مایه خیرو برکت برای جامعه است و برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز نیز نقطه عطفی اعتقادی و اعتمادی است.

وی با بیان اینکه قرآن و عترت دو امانتی است که پیامبر اعظم هنگام وداع با دنیا آن را به مسلمانان سپردند و وظیفه هر مسلمانی است که در حفظ و نگهداری این دو امانت مهم کوشا باشندافزود: سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در شهری برگزار می شود که به عنوان پایتخت جهان تشییع شناخته شده و امیدواریم پتانسیل های فرهنگی و مذهبی استان به خوبی به شرکت کنندگان شناسانده شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر ضرورت افزایش فعالیت های قرآنی در نخستین پایتخت تشییع جهان اسلام تصریح کرد: متولیان امر باید در ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی تلاش کنند زیرا برای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان و خنثی کردن این حملات ضروری است به قرآن و آموزه های دینی و قرآنی که هم چاره جو و چاره ساز است، متمسک شد.

گفتنی است سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ششم تا یازدهم اسفند امسال در دو بخش برادران و خواهران بترتیب در مصلی اعظم و در مجتمع فرهنگی پتروشیمی تبریز برگزار خواهد شد.