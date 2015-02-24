گاف بزرگ مراسم اسکار/ فرانچسکو رزی فراموش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آکادمی اسکار هر سال در بخش «خاطره» از آن دسته از چهرههای سینمایی که در سال پیش درگذشتند، یاد میکند. اما آنها در مراسم امسال نام یک مرد بزرگ را از قلم انداختند و او کسی نبود جز فرانچسکو رزی؛ فیلمساز بزرگ و فقید ایتالیایی.
رزی که به عنوان یکی از بزرگترین سینماگران ایتالیایی و جهان شناخته می شود، در مراسم اسکار از قلم افتاد. این مساله در رسانههای ایتالیایی بازتاب وسیعی پیدا کرد.
ریا نیوز از این مساله به عنوان «شرم بر اسکار» یاد کرد و مردم بسیاری که داشتند مراسم را به صورت مستقیم در تلویزیون این کشور تماشا می کردند، از این مساله ابراز ناراحتی کردند.
این در حالی بود که آکادمی از دو بازیگر ایتالیایی یعنی ویرنا لیزی و آنیتا اکبرگ که درگذشته بودند، یاد کرد. نام نبردن از رزی برای ایتالیاییها یک شوک بزرگ بود. فرانچسکو رزی با کارگردانان هالیوودی چون مارتین اسکورسیزی و فرانسیس فورد کاپولا هم همکاری کرده بود و از چهرههای مشهور تاریخ سینما محسوب میشود.
از رزی به عنوان آخرین بازمانده دوران طلایی سینمای ایتالیا یاد میشود و در ردیف کارگردانانی چون پیر پائولو پازولینی، جای دارد.
آکادمی اسکار هنوز به این اعتراضها پاسخی نداده است.
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