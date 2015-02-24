هواپیمای فضایی اروپا آماده پرتاب ویژه می شود

به گزاش خبرگزاری مهر، تنها چند روز از آزمایش بی نقص و موفقیت آمیز پرتاب هواپیمای فضایی اروپا به فضا می گذرد و حالا آژانس فضایی این قاره اعلام کرده که در سال 2019 یا 2020 بار دیگر این سیستم فضایی را مورد آزمایش قرار خواهد داد.

این هواپیمای فضایی ساختار ویژه ای شبیه شاتل های فضایی دارد و حتی برخی عنوان مینی شاتل را نیز به آن داده اند. در جریان نخستین پرتاب آزمایشی، این سیستم فضایی در اقیانوس فرود آمد و حالا مهندسان آژانس فضایی اروپا در نظر دارند تا در آزمایش بعدی امکان فرود آن بر روی زمین را فراهم آورند. از این رو می توان این پرتاب را پرتابی ویژه در نظر گرفت.

در نخستین پرتاب آزمایشی، این مینی شاتل سفری 100 دقیقه ای از پرتاب تا فرود در اقیانوس را با موفقیت پشت سرگذاشت و اکنون مهمترین دغدغه مهندسان اروپایی بررسی امکان فرود آوردن آن بر روی زمین است.

آنها برای تحقق این ایده به گزینه های مختلفی فکر می کنند که چرخ فرود یا چیزی شبیه چتر نجات از جمله این موارد عنوان شده است.

مدیر پروژه هواپیمای فضایی آژانس فضایی اروپا می گوید: هدف اصلی ما این است که هواپیمایی به دنیا ارایه کنیم که قابلیت حمل محموله های باری به مدار زمین را داشته باشد.

اکنون قرار است دانشمندان فضایی اروپا نشست های تخصصی در این زمینه برگزار کنند. آنها از تابستان فاز بعدی این پروژه را کلید می زنند. در این بررسی ها به موارد مهمی نظیر حفاظت حرارتی بدنه در حین ورود مجدد به اتمسفر پرداخته می شود.