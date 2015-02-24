يادواره شهدای سادات باید فضای فكری جديدی در جامعه ایجاد کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری یادواره شهدای سادات استان فارس، حجتالاسلام محمدحسن مرادی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری یادواره شهدای سادات فارس تأكید كرد: باید هدف برگزاری این یادواره ایجاد فضای فكری جدید در جامعه باشد زیرا این یادواره، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد شهدا، تكریم خاندان سادات و فرزندان حضرت زهرا(س) است كه اسلام ناب محمدی بدلیل فداكاریها و رشادتهای این خاندان پاك در طی ۱۴۰۰ سال پا برجا مانده است.
محتوای یادوارههای شهدا از غنای كافی برخوردار باشد
وی با تأكید بر اینكه باید بتوانیم به وسیله چنین یادوارهای ارزشهای اسلامی و انقلابی خود را به نسل جوان انتقال دهیم، گفت: مخاطب اصلی این یادوارهها نسل جوان و اقشار مختلف مردم هستند لذا باید تلاش شود تا محتوای آن از غنای كافی برخوردار باشد.
امام جمعه موقت شیراز به جایگاه سومین حرم اهل بیت(ع) شیراز اشاره كرد و گفت: قطعاً برگزاری یادواره شهدای سادات در سومین حرم اهل بیت(ع) متناسب و در شأن این جایگاه است لذا باید تلاش حداكثری در جهت برگزاری هرچه باشكوهتر آن انجام شود.
لزوم همكاری همه جانبه مردم و مسئولان در برگزاری یادواره شهدای سادات
مشاور استاندار فارس در امور روحانیت بر لزوم همكاری همه جانبه مسئولان و مردم در برگزاری یادواره شهدای سادات تأكید كرد و گفت: سومین حرم اهل بیت(ع) متعلق به تمام مردم این دیار است لذا باید هر كسی به نوبه خود سهم خود را نسبت به این جایگاه ادا كند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه امنیت فعلی کشور ما مرهون خون شهدا و صبر بازماندگان جنگ است، بیان کرد: عزت و افتخار بینالمللی نظام جمهوری اسلامی كه در حال حاضر داریم، مدیون خون شهداست لذا میطلبد كه برای حفظ این جایگاه، به اصل دستیابی آن توجه ویژه داشته باشیم.
امام جمعه شهرک های شمالغرب شیراز با بیان اینكه تكریم یاد شهدا آثار دنیوی و اخروی دارد، افزود: باید تلاش کرد در یادوارههای شهدا، دستاوردهای دفاع مقدس به خوبی تبیین شود، اینكه بعد از شهدا چه مسئولیتی بر عهده داریم تا همانند اقدام آنها اثرگذار باشد.
حجتالاسلام مرادی هدف اصلی برگزاری یادوارههای شهدا را یادآوری ارزشها و انتقال آن به نسلهای سوم و چهارم انقلاب دانست و گفت: با برگزاری این گونه یادوارهها میتوان به تقویت فضای معنوی در جامعه كمك كرد
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