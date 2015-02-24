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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۵

جواد اردکانی:

«رویش» نیازمند استراتژی بلندمدت است

«رویش» نیازمند استراتژی بلندمدت است

یک كارگردان سینما با اشاره به اینکه در حوزه سینمای دینی تعریف مشخصی نداریم، بیان کرد جشنواره فیلم دینی «رویش» باید استراتژی ها و اهداف بلندمدت خود را تعیین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اردکانی کارگردان سینما درباره جشنواره رویش عنوان کرد: باید در حد جشنواره از جشنواره‌ها توقع داشته باشیم. جشنواره رویش در وهله اول باید خودش را آسیب‌شناسی کند. اهداف کوتاه، میان مدت و بلندمدتی را در نظر بگیرد و بگوید جشنواره برای دوره بیستم به کجا می‌خواهد برسد. هدف گذاری ها و استراتژی‌شان را معلوم کنند که با جابه جایی مدیران این راه ادامه پیدا کند. 

کارگردان «شور شیرین» با انتقاد از وضعیت تعریف عناوین و نظریه پردازی در حوزه مفاهیم سینمایی اظهار کرد: تا به حال تعریف درستی از عناوین ساخته شده‌ای مثل سینمای دینی، ارزشی و ملی نشده است. یکی از مشکلات بزرگمان این است که عناوین فرهنگی معروف زیاد داریم که توضیحی برایشان وجود ندارد و برای مدیر و هنرمند و مخاطب هیچ تعریفی موجود نیست.

وی ادامه داد: هیچ ذهنیت مشترک قالبی وجود ندارد که در مرحله تولید و نقد اثر بتواند در مراحل مختلف به متر و معیار تبدیل شود. نداشتن تعریف اولین معضل ماست. فقط باعث سوء استفاده از این عناوین می‌شود و کار واقعی صورت نمی‌گیرد.  

اردکانی با بیان این که اگر مدیر فرهنگی پیدا شود که نه تعریفی دو خطی بلکه تعریفی کامل و جامع از سینمای دینی ارائه دهد باید به او جایزه داد، تصریح کرد: آیا سینمای دینی موضوعش مسایل دینی است یا سازندگانش افرادی دینی هستند و یا سینمایی است که به دنبال ایجاد تاثیراتی باشد که مخاطب را دین دارتر کند و در رفتار مخاطب تاثیرگذار باشد. ممکن است فیلمی دینی نباشد، سازنده‌اش هم دینی نباشد ولی تاثیر بسیار زیادی در رفتارسازی بگذارد و کاملا در خدمت آموزه‌ها و اهداف دین باشد. ما ناگهان می‌گوییم صد فیلم در سال تولید شده که به چهار فیلم عنوان سینمای دینی می‌دهیم. با این حساب یعنی 96 فیلم دیگر دینی نیستند و اگر دینی نیستند باید به آن ها چه عنوانی بدهیم؟  

کارگردان فیلم سینمایی «به کبودی یاس» افزود: ما در مجموع رفتار فرهنگی‌مان در کشور نیازمند مرجعی هستیم که این مرجع فراتر از بحث دولت و فلان وزارتخانه و نهاد و تشکیلات است و باید این کار زیرساختی مربوط به نظریه پردازی سینما را انجام دهد.  

اردکانی در پایان گفت: هم اکنون تنها مرجعی که داریم شورای عالی انقلاب فرهنگی است که عملکردش در حوزه هنر و سینما خیلی ضعیف است. هنوز سند بالادستی واضح و روشن که تعریف، استراتژی و برنامه روشنی ارایه دهد و رفتار مدیران را نقد و بررسی کند، نداریم. غیر از شورای انقلاب فرهنگی هم جای دیگری سراغ نداریم. مدیرانی هم هستند که بدون معیار مشخصی اولویت سازی می‌کنند و هنگامی که مدت مدیریتشان تمام می شود و مدیر جدید می آید تمام کارهای مدیر قبلی را نقض می‌کند و این چرخه همین طور ادامه پیدا می‌کند. جالب اینجاست هیچ مرجع بالادستی ناظر بر کارهای مدیران نیست تا از آن ها بپرسد چه بلایی سر سینما آورده‌اند و هیچ نظارت، کنترل و هدایت راهبردی وجود ندارد. 
 

کد مطلب 2505420
عطیه موذن

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