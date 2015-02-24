توجه به مولفه های زندگی قرآنی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل سعیدی سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی اظهار داشت: برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم نشاط معنوی را در استان حاکم کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به آموزه های قرانی در زندگی اجتماعی و شخصی اظهار کرد: تاریخ نشان داده، هرچه از قرآن فاصله گرفته ایم تنوع مشکلاتمان بیشتر شده است.

سعیدی ادامه داد: برکات توجه، تدبر و قرائت قرآن به راحتی قابل بیان و فهم نیست اما تاثیر و تبعات مثبت آن در زندگی مشهود است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مولفه های زندگی قرآنی گفت: باید در سایه برگزاری سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم حداکثر بهره برداری در جهت بسط، توسعه و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه صورت گیرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از قرآن به عنوان برنامه کامل زندگی نام برد و افزود: ظهور و بروز فرهنگ قرآنی در جامعه همت جمعی را می طلبد و باید این برنامه در ابعاد مختلف در شئون زندگی مردم ساری و جاری باشد.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ قرآنی وظیفه ای همگانی است و باید به تناسب نوع مسئولیت ها همگی فرهنگ قرآنی را آنچنان که شایسته جامعه اسلامی است، پیاده کنیم.

سعیدی افزود: شخصیت های برجسته ای همچون علامه طباطبایی و علامه جعفری هنوز هم چهره های بی بدیل و غیر قابل تکرار در عرصه قرآنی هستند و بعد از گذر سالها هنوز کسی نتوانسته آثاری همچون المیزان را در تفسیر قرآن پدید آورد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نقش رسانه های تصویری، مکتوب و مجازی، هنرمندان و نویسندگان را برجسته دانست و تاکید کرد: سریال هایی که از داستان های قرآنی، زندگی پیامبران و ائمه ساخته شده مورد توجه عموم مردم قرار گرفته و تاثیر گذاری مطلوبی به همراه داشته است .