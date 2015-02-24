  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳

الجزیره گزارش داد:

«عبدربه منصورهادی» استعفای خود را پس گرفت

«عبدربه منصورهادی» استعفای خود را پس گرفت

شبکه الجزیره اعلام کرد که رئیس جمهوری مستعفی یمن استعفای خود را پس گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه الجزیره با انتشار خبری اعلام کرد که «عبدربه منصورهادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن با ارسال نامه ای به پارلمان این کشور استعفای خود را پس گرفته است.

این در حالی است که این روزها هادی در عدن ساعات پر کاری را پشت سر می گذار و پیوسته با مقامات محلی و نمایندگان برخی گروههای سیاسی دیدار می کند.

 برخی نیز اعلام کرده بودند که وی قصد دارد دولت کوچکی را در عدن تشکیل دهد.

برخی منابع یمنی نیز اعلام کردند که قرار است طبق درخواست هادی مذاکرات میان گروههای یمنی به خارج از صنعا منتقل شود.

کد مطلب 2505427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها