وریا غفوری راه را برای حضور ورزشکاران کردستانی در عرصه ملی گشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم زارعی ظهر امروز در دیدار با وریا غفوری بازیکن سنندجی تیم ملی فوتبال ایران دربازی های آسیایی استرالیا و بازیکن تیم سپاهان اصفهان در لیگ برتر ایران، گفت: زحمات بسیار وریا غفوری و راهیابی او به تیم ملی فوتبال ایران نمادی از استعداد و کوشش خستگی ناپذیر فرزندان کردستان است.

وی عملکرد ورزشی و اخلاقی این ورزشکار سنندجی را ستود و بازی های مسئولانه و سازنده او برای تیم ملی را تمجید و عنوان کرد: امیدواریم که جوانان کردستان با تاسی به الگوی اخلاقی و کوشش های وریا غفوری در سطح منطقه و ملی برای نام آوازگی کردستان و ایران چون این بازیکن کوشش کنند و بدرخشند.

وی اظهارداشت: خوشبختانه این بازیکن در ورزش پرطرفدار فوتبال که امروز خود یک صنعت و بخشی ازاقتصاد جامعه به شمار می رود، درسطح ملی و بین المللی درخشیده و بعد از سال ها، درسطح فوتبال ایران راه را برای حضور بیشتر ورزشکاران کردستان در عرصه ملی باز کرده است.

فرماندار سنندج از ورزش به عنوان یک اولویت اساسی و برنامه دولت در سنندج نام برد و بیان کرد: با همفکری و مساعدت دولت و هم اندیشی با وریا غفوری به تاسیس یک باشگاه فوتبال در سال آینده کمک خواهیم کرد.

زارعی علاقه مندان و دوستداران ورزش را به ارایه راهکار و پیشنهاد برای تامین منابع یک باشگاه در سنندج دعوت به هم اندیشی کرد و افزود: کردستان نیز باید در حد امکانات استان درکشور، در ورزش پرطرفدار فوتبال برای کمک به افزایش نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه پرورش جوانان فوتبال دوست و مستعد، یک باشگاه فوتبال معتبر داشته باشد.

وریا غفوری هم در این دیدار با اشاره به سرنوشت تیم بسکتبال استان گفت: تیم بسکتبال کردستان به دلیل حمایت نشدن دراستان اکنون نشانی از نام آوازگی اش نمانده است.

وی از فرماندار سنندج خواست با بهره گیری از سرنوشت بسکتبال کردستان، برنامه منظمی را برای تأسیس یک باشگاه قوی فوتبال درحد لیگ یک فوتبال کشوربه فرجام برساند.

وی بیان کرد: کارهای خوب، از جمله توجه به ورزش فوتبال در عمق جان مردم جاودانه و محبوب خواهد ماند و تأسیس یک باشگاه فوتبال و کمک به دوام آن، مسئولیتی اجتماعی است که هرمسئولی این کار را به نتیجه برساند، محبوب مردم خواهد شد.

غفوری عنوان کرد: درحالی بسیاری از جوانان مستعد، فوتبالشان در بیست سالگی به شکوفایی می رسد در کردستان این سن پایان فوتبال است چون مورد حمایت اسپانسر های مناسب قرار نمی گیرند.

دراین دیدار فرماندار سنندج با اهدای یک هدیه نفیس از حضور وریا غفوری دربازی های آسیایی تجلیل کرد.