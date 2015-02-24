۵۰۰۰ تاكسی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی صبح سه شنبه در پنجاه و ششمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی مشهد كه در تالار شورا برگزار شد اظهار كرد: خوشبختانه در هفته گذشته بحث مطالعات جامع ترافیك حمل و نقل مشهد با پیگیری های شورای اسلامی در شورای عالی ترافیك كشور تصویب شد.

وی افزود: در همین راستا و به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۵هزار تاكسی از محل تفاهم نامه با شركت خودروسازی ایران خودرو به شهرداری مشهد اختصاص یافت.

شهردار مشهد تصریح كرد: در سفر اخیر ریاست جمهوری یكی از تفاهم نامه های دولت اختصاص ۵هزار دستگاه تاكسی و ۲۳۲ دستگاه اتوبوس از محل منابع دولت به شهرداری مشهد بود.

وی ادامه داد: لذا در پیگیری های شهرداری برای محقق كردن اختصاص دستگاه های اتوبوس و تاكسی با بسته بودن سایت خودروساز بدلیل انبوه بدهی دولت به آن مواجه شدیم.

مرتضوی گفت: برای برون رفت از این مشكل تفاهم نامه ای با شركت ایران خودرو منعقد شد كه چنانچه دولت ظرف ۶ ماه بودجه را پرداخت نكند، گواهی اسقاط خودرو های فرسوده را به شهرداری مشهد بدهد.



وی با بیان اینكه اختصاص ۵هزار تاكسی به ناوگان حمل و نقل عمومی یك تحول تاریخی است اذعان كرد: این افزایش و اختصاص خودرو تاكسی جدید تنها ظرف ۳ماه انجام خواهد شد.

شهردار مشهد بیان كرد: سال ۹۴ سال تحول در صنعت برای مدیریت شهری مشهد است چراكه با اختصاص این ۵هزار تاكسی ۴۷درصد ناوگان تاكسیرانی در ظرف یكسال نوسازی می شود.

وی تاكید كرد: یكی از زیرساخت های اساسی در مدیریت شهری توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است.



مرتضوی خاطرنشان كرد: در ۶ماهه سال ۹۴ خط یك به بهره برداری كامل و بلوار نماز و تقاطع شهید گمنام نیز به بهره برداری خواهد رسید و عملیات اجرایی خط ۳ قطار شهری مشهد نیز آغاز می شود.