اکبر توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های بسیار خوبی به منظور آماده‌سازی شهر بوشهر برای ایام نوروز صورت گرفته است و امیدواریم بتوانیم میزبانی شایسته برای مسافران نوروزی باشیم.

وی اضافه کرد: افراد بسیار زیادی از نقاط مختلف کشور در ایام نوروز به بوشهر می‌آیند که یکی از مهمترین اهداف این مسافران نوروزی استفاده از ساحل بوشهر است که تلاش داریم تا ساحل را برای حضور گردشگران مهیا سازیم.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر از آماده‌سازی سرویس‌های بهداشتی، حمام، آب شرب و . . . در ساحل بوشهر خبر داد و بیان داشت: ۳۸۰ چشمه سرویس بهداشتی ثابت و سیار در ساحل بوشهر و کمپ‌ها برای استفاده مسافران آماده می‌شود.

وی همچنین از آماده سازی ۵۰ دوش حمام عمومی برای ارائه خدمات به مسافران و گردشگران خبر داد و افزود: در پلاژ بانوان نیز ۱۸ دوش حمام ویژه بانوان ایجاد و راه‌اندازی می‌شود.

توسلی ادامه داد: در ایام نوروز ۳۸۰ غرفه نوروزی در بوشهر راه‌اندازی می‌شود که محصولات فرهنگی، صنایع دستی، مواد غذایی و . . . را به فروش می‌رسانند که این غرفه‌ها در نقاط مشخص شده ایجاد می‌شوند.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر تصریح کرد: ساماندهی دست‌فروشان مرکز استان را در ایام نوروز به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: آماده میزبانی مناسب و مطلوب از مسافران و گردشگران نوروزی از نقاط مختلف کشور هستیم و از همه توان و ظرفیت‌ها برای ایجاد شرایط مناسب میزبانی استفاده خواهیم کرد.