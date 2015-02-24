جرائم سرقت به عنف اعتماد اجتماعی مردم را سلب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بارانی پیش از ظهر سه شنبه در همایش «بررسی نظری – علمی سرقت به عنف» با بیان اینکه جرم سرقت به عنف دارای جذبه های ویژه ای برای مجرمین است، گفت: یکی از جذبه های آن این این است که دستاوردهایش بلافاصله تبدیل به وجوه نقد می شود و از لحاظ جرم یابی کمترین آثار و عواقب را برای مرتکب به دنبال دارد.

وی افزود: منفعت بالا و آسیب کم از جمله ویژگی های این نوع جرم است.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا بیان کرد: از جذبه های دیگر این نوع سرقت آن است که در بین مرتکبین به آن افراد جوان ۲۰ تا ۲۵ سال بیشترین نرخ را دارند.

بارانی ادامه داد: این ها همان نوجوانانی هستند که از خانواده های از هم گسیخته ای به عنوان جوان به جامعه پا گذاشته اند و وقتی فرصت های ارتکاب به جرم را به دست می آورند اعتقاد دارند که به دنبال گرفتن حق خود از جامعه و برگرداندن فرصت های از دست رفته خود هستند.

وی گفت: این نوع جرم عموما علنی است، با خشونت و تهدید انجام می شود و آسیب های روحی عمیقی به افراد بزه دیده وارد می آورد که ممکن است تا مدت طولانی آثار آن در آن ها باقی بماند.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا تاکید کرد: جرم سرقت به عنف احساس اعتماد و مداخله را از مردم سلب می کنند و زمانی که مردم اعتماد اجتماعی را از دست دهند میزان مداخله خود را کم می کنند.

بارانی بیان کرد: مجرمان این نوع سرقت از لحاظ روحی پرخاشگر و جسور هستند و عمدتا بیکار هستند و وضعیت خانوادگی خوبی ندارند و از مواد مخدر و مواد رویگردان استفاده می کنند.