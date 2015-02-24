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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۵

رحمانیان:

تشدید مجازات سارقان از راه‌حل‌های کاهش این نوع جرم است

تشدید مجازات سارقان از راه‌حل‌های کاهش این نوع جرم است

شیراز – معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس یکی از راه حل های کاهش جرائم سرقت به عنف در جامعه را تشدید مجازات سارقان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان پیش از ظهر سه شنبه در همایش «بررسی نظری – علمی سرقت به عنف» گفت: جرم سرقت به عنف و مقرون به آزار تحت عنوان زورگیری یا اخاذی از جرایمی است که در دهه های اخیر در جامعه ایران افزایش یافته است.

وی افزود: این جرم علاوه بر ایجاد نا امنی به شهروندان لطمات روحی وارد می سازد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس بیان کرد: از جهت آسیب شناسی اجتماعی سرقت به عنف به معنای اقدام علیه امنیت اجتماعی و سرقت اموال مردم با استفاده از سلاح است که علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در پاره ای از اوقات باعث خسارت جانی بزه دیده نیز می شود.

رحمانیان اظهار داشت: رده سنی سارقان به عنف ۲۰ تا ۴۰ سال است که درصد قابل توجهی از آنها مرد هستند.

وی گفت: اعتیاد به مواد مخدر، ضعف اعتقادی، وجود اطرافیان منحرف و وضعیت نامطلوب خانواده از جمله علل سرقت به عنف است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اعلام کرد: در یک سال گذشته رشد سرقت در فارس یک درصد کاهش یافته است.

رحمانیان گفت: تشکیل بانک ژنتیک مجرمین، ایجاد بانک جامع اطلاعاتی سارقان، ارتقا شیوه های علمی و عملی کشف جرم، افزایش و تقویت امکانات سخت افزاری نیروی انتظامی، تشدید مجازات سارقین، اجرای برنامه های اخلاقی و تربیتی برای زندانیان سارق، طرد اتباع بیگانه غیر مجاز و سخت کردن شرایط اقامت و کار آن ها از جمله راه های کاهش جرایم سرقت به عنف است.

وی ادامه داد: انجام اقدامات پیشگیرانه به هنگام و مقابله بازدارنده، فراهم کردن زمینه بازگشت سالم زندانیان به جامعه، جلوگیری از ایجاد حاشیه نشینی، ارتقا کمی و کیفی گشت های پلیس و تسریع در اجرای محکومیت سارقان به عنف از دیگر راه حل های کاهش این نوع جرایم است.

کد مطلب 2505436

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