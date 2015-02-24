به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان پیش از ظهر سه شنبه در همایش «بررسی نظری – علمی سرقت به عنف» گفت: جرم سرقت به عنف و مقرون به آزار تحت عنوان زورگیری یا اخاذی از جرایمی است که در دهه های اخیر در جامعه ایران افزایش یافته است.

وی افزود: این جرم علاوه بر ایجاد نا امنی به شهروندان لطمات روحی وارد می سازد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس بیان کرد: از جهت آسیب شناسی اجتماعی سرقت به عنف به معنای اقدام علیه امنیت اجتماعی و سرقت اموال مردم با استفاده از سلاح است که علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در پاره ای از اوقات باعث خسارت جانی بزه دیده نیز می شود.

رحمانیان اظهار داشت: رده سنی سارقان به عنف ۲۰ تا ۴۰ سال است که درصد قابل توجهی از آنها مرد هستند.

وی گفت: اعتیاد به مواد مخدر، ضعف اعتقادی، وجود اطرافیان منحرف و وضعیت نامطلوب خانواده از جمله علل سرقت به عنف است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اعلام کرد: در یک سال گذشته رشد سرقت در فارس یک درصد کاهش یافته است.

رحمانیان گفت: تشکیل بانک ژنتیک مجرمین، ایجاد بانک جامع اطلاعاتی سارقان، ارتقا شیوه های علمی و عملی کشف جرم، افزایش و تقویت امکانات سخت افزاری نیروی انتظامی، تشدید مجازات سارقین، اجرای برنامه های اخلاقی و تربیتی برای زندانیان سارق، طرد اتباع بیگانه غیر مجاز و سخت کردن شرایط اقامت و کار آن ها از جمله راه های کاهش جرایم سرقت به عنف است.

وی ادامه داد: انجام اقدامات پیشگیرانه به هنگام و مقابله بازدارنده، فراهم کردن زمینه بازگشت سالم زندانیان به جامعه، جلوگیری از ایجاد حاشیه نشینی، ارتقا کمی و کیفی گشت های پلیس و تسریع در اجرای محکومیت سارقان به عنف از دیگر راه حل های کاهش این نوع جرایم است.