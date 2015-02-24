به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین دوره مسابقات کاپ مردان و زنان آسیا روزهای 22 الی 24 اسفندماه در شهر جیپور هندوستان برگزار می‌شود و کنفدراسیون آسیا 16 بازیکن برتر مناطق مختلف قاره کهن را برای حضور در این رقابت ها دعوت بعمل آورده است . پس از این دعوت کشورها لیست نفرات اعزامی خود را نهایی کردند تا 32 بازیکن زن و مرد در این مسابقات مشخص شود.

در این بین نوشاد عالمیان و ندا شهسواری نفرات برتر آسیای میانه در رنکینگ جهانی از سوی کنفدراسیون آسیا به این مسابقات دعوت شده بودند با تایید فدراسیون ایران به جیپور می‌روند تا با برترین های آسیا دست و پنجه نرم کنند.

این رقابتها دارای رنکینگ جهانی و یکصد هزار دلار جایزه نقدی است که نفر اول 50 هزار دلار و نفر شانزدهم 1400 دلار دریافت خواهند کرد.

اسامی نفرات شرکت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:

بخش مردان:

1- شوشین (1) چین

2- فان ژن دونگ (3) چین

3- جون میزوتونی (5) ژاپن

4- چیه یوان چیوانگ (8) چین‌تایپه

5- نیوا کوکی (13) ژاپن

6- گائو نینگ (14) سنگاپور

7- جوسی هیوک (16) کره‌جنوبی

8- تانگ پنگ (17) هنگ کنگ

9- چن آن (20) چین تایپه

10- کیم مین سئوک (20) کره‌جنوبی

11- جیانگ تیانی (46) هنگ‌کنگ

12- آچنتا کمال (53) هند

13- نوشاد عالمیان (105) ایران (نماینده آسیای میانه)

14- سومیاجیت قوش (112) هند (نماینده جنوب آسیا)

15- یانگ زی (124) سنگاپور (نماینده جنوب شرق آسیا)

16- علی عمر احمد (495) یمن (نماینده غرب آسیا)

بخش بانوان:

1- لیو شیون (2) چین

2- تیان وی فنگ (4) سنگاپور

3- یولینگ ژیو (5) چین

4- کازومی ایشی کاوا (6) ژاپن

5- ای فوکوهارا (10) ژاپن

6- هوی وون سئو (12) کره‌جنوبی

7- منگ یو (13) سنگاپور

8- هو چینگ لی (17) هنگ‌کنگ

9- هوی کیم دوو (22) هنگ‌کنگ

10- هایون یانگ (23) کره‌‎جنوبی

11- چینگ چنگ (44) چین‌تایپه

12- قاتاک پویولمی (196) هند (نماینده میزبان)

13- کوم ونگ ناتانا (112) تایلند (نماینده جنوب شرق آسیا)

14- ایا محمد (614) قطر (نماینده غرب آسیا)

15- ندا شهسواری (0) ایران (نماینده غرب آسیا)

16- مویوما داس (0) هند (نماینده جنوب آسیا)

* اعداد درون پرانتز رنکینگ بازیکنان جهان در ماه دسامبر 2014 که برای حضور در این رقابتها محاسبه شده است.