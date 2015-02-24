مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی "رضا دهبانی‌پور" به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

دهبانی‌پور دانش‌ آموخته حقوق و روابط بین‌الملل در مقطع دکترا وعضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یاسوج، ریاست مرکز عالی فرهنگیان استان و شوراهای روستایی جهاد سازندگی شهرستان بهمئی از سوابق اجرایی مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد استان است.

وی جانشین "امین کمالوندی" می‌شود که از اردیبهشت ۹۰ تاکنون این سمت را بر عهده داشته است.

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دهم اسفند با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار خواهد شد.