مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی "رضا دهبانیپور" به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.
دهبانیپور دانش آموخته حقوق و روابط بینالملل در مقطع دکترا وعضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یاسوج، ریاست مرکز عالی فرهنگیان استان و شوراهای روستایی جهاد سازندگی شهرستان بهمئی از سوابق اجرایی مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد استان است.
وی جانشین "امین کمالوندی" میشود که از اردیبهشت ۹۰ تاکنون این سمت را بر عهده داشته است.
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دهم اسفند با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار خواهد شد.
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