آغاز ساماندهی چهار هزار بانوی مداح در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن بابایی شامگاه دوشنبه در آیین فراخوان و ساماندهی بانوان طلبه استان اصفهان از تشکیل پرونده هشت هزار مداح آقا در استان اصفهان خبر داد و اظهار داشت: انتظار داریم با اقدامات در دستور کار بتوانیم چهار هزار بانوی مداح در استان را هم شناسایی و ساماندهی کنیم.

وی ادامه داد: تاکنون ۳۰ مرکز آموزش مداحی در استان اصفهان به ثبت رسیده است.

مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان هدف از برگزاری این جلسه را ساماندهی و شناسایی مداحان بانو در سطح استان اصفهان دانست و گفت: همزمان با ولادت حضرت زینب (س) فراخوان ساماندهی مداحان بانو در استان اصفهان آغاز شده است.

همچنین در ادامه رئیس پلیس اطلاعات استان اصفهان نیز با ضروری دانستن ساماندهی مداحان بانو در استان، اظهار داشت: این اقدام از بروز تخلفات و مشکلاتی در این زمینه ممانعت به عمل خواهد آورد.

وی ادامه داد: با ثبت مشخصات مداحان و مبلغان در سامانه سازمان تبلیغات اسلامی و نیروی انتظامی هویت آن فرد مشخص می شود.

رئیس پلیس اطلاعات استان اصفهان با بیان اینکه استفاده از اشعار و احدایث اشتباه در جلسات مداحی بانوان گزارش شده است، گفت: استفاده از اینگونه مطالب سبب انحراف در دین افراد می شود.

وی همچنین از مداحی های با سبک و روش خواننده های غربی و استفاده از آلات موسیقی در مداحی انتقاد کرد و افزود: این موضوع و نیز توهین به مقدسات دیگر مذاهب از چالش های مجلس های زنانه است.

سرهنگ عاصمی تصریح داشت: انتشار اینگونه مطالب به واسطه فعالیت شبکه های مجازی و سرعت انتقال مطالب، سبب بروز تفرقه در بین مسلمانان خواهد شد.

وی همچنین به برگزاری کلاس های عرفان از سوی برخی بانوان اشاره داشت و گفت: برخی مواردی که خارج از عرفان تعریف شده در دین است گاهی به این کلاس ها راه می یابد که این امر ترجمه ای از عرفان های باطل است.