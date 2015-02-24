بنیاد نخبگان توجه ویژه ای به شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد امامی سه شنبه در نشست خبری ستاد بزرگداشت روز مهندسی اظهار داشت: طبق سند راهبردی جدید این سازمان، وظیفه بنیاد، هدایت، توانمدسازی و اثرگذاری نخبگان در سطح ملی است و سعی بر این داریم تا کسانی را که در مسیر نخبگی قرار دارند، توانمند کنیم.

وی ادامه داد: بسیاری از پژوهش های ما در کشور به محصول تبدیل نشده اند چون تا قبل از این نحوه حمایت از آن ها صحیح نبوده اما پس از این هدف ارائه تسهیلات توانمندسازی برای نخبگان از طریق مراکز رشد است.

امامی با اشاره به اینکه این بنیاد توجه ویژه ای به تشکیل شرکت های دانش بنیان خواهد داشت، گفت: هم اکنون محور توسعه استان بحث فناوری و شرکت های دانش بنیان است و باید نسبت به ایجاد و حمایت از این شرکت ها تلاش لازم شکل گیرد.

رئیس بنیاد نخبگان استان ادامه داد: دوست نداریم سرنوشت این شرکت ها به سرنوشت بنگاه های زودبازده تبدیل شود و به همین دلیل حمایت از این شرکت ها برنامه ریزی خاصی را می طلبد.

وی با بیان اینکه بنیاد نخبگان پس از این برگزاری جشنواره اختراعات را بر عهده نخواهد گرفت، گفت: این بنیاد در جشنواره های مختلف به عنوان ناظر و داور حضور داشته و سعی در شناسایی افراد بااستعداد خواهد داشت تا در مسیر توانمندسازی آن ها گام بردارد.

امامی افزود: تا قبل از این برخی جشنواره ها برگزار و پس از اعلام نتایج نخبگان به حال خود رها می شدند اما هم اکنون پس از شناسایی اختراعات خوب و نخبگان با استعداد سعی در حمایت ویژه از آنان خواهیم داشت.