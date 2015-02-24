«تالاب سیرانگلی» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «تالاب سیرانگلی» تلاش یک گروه مردمی محیط زیستی برای احیا تالابهای دشت نقده را به تصویر میکشد. این گروه که با عنوان «دوستداران طبیعت سولدوز» فعالیت میکند، توانسته است تعدادی از تالابهای مهم و خشک شده دشت نقده از جمله «تالاب سیرانگلی» را احیا کند.
عوامل تولید این فیلم مستند 35 دقیقهای عبارتند از: تهیه کننده، کارگردان و تدوینگر: محمد احسانی، مشاور فیلم: فرهاد ورهرام، تصویربرداران: روزبه رایگا، حمید مهرافروز، صدابردار: حسن سلمانی، صداگذار: سروش طباطبایی، مدیر تولید: مجید فردیانور، عکاس: مسعود فردیانور.
این فیلم در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است.
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