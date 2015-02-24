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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۴

دعوت 25 بازیکن به نخستین اردوی آمادگی تیم نوجوانان

دعوت 25 بازیکن به نخستین اردوی آمادگی تیم نوجوانان

نخستین اردوی انتخابی و آمادگی تیم والیبال نوجوان پسر ایران از روز سه‌شنبه 12 اسفندماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  تیم والیبال نوجوانان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در کشور آرژانتین آماده می‌کند. محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان اسامی 25 بازیکن را برای حضور در نخستین اردوی آمادگی این تیم اعلام کرد که به شرح زیر است:

پاسورها: جواد کریمی، علی رمضانی، مصطفی خلیلی، آرمین چراغعلی‌پور، احمدرضا میرحسینی و ابراهیم ایزانلو
قطرپاسور: محمود رسولی، رسول آق چه لی و سعید اسماعیلی
دریافت کننده قدرتی: میربابک موسوی، میثم پایدار، اسماعیل مسافر، پوریا یلی، شایان شاهسوند و صابر کاظمی
 سرعتی: علی اصغر مجرد، طیب عینی، توحید صمدی، مهرشاد کتال، علی یوسفی‌پور، محمد کارگر و مجید زینالی
لیبروها: اسماعیل طالبی، علی فلاح و بیژن براتی

نخستین اردوی تیم والیبال نوجوانان ایران از روز سه شنبه 12 اسفندماه در فدراسیون والیبال آغاز می‌شود و تا چهارشنبه 27 اسفندماه زیر نظر کادر فنی با هدایت محمد وکیلی و سرپرستی سیدعلیرضا دریابیگی ادامه خواهد داشت.

مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان از 23 مرداد سال آینده در آرژانتین آغاز می‌شود و تا اول شهریورماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2505446

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