به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته نود در حالی پخش شد که یکی از آیتمهای این برنامه به جوانگرایی مجید جلالی در لیگ برتر در تیمهای مختلف اختصاص داشت. طبق آمار برنامه نود، جلالی در فولاد به هشت بازیکن جوان از جمله مهرداد جماعتی، بختیار رحمانی، آرش افشین و غیره برای اولین بار میدان داده بود.
با این حال نعیم سعداوی مربی تیم فولاد بدون نام بردن از مجید جلالی، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از آقایان میخواهم عوامفریبی نکنند زیرا آمار گویای همه چیز است. اینکه ادعا داریم از بازیکنان جوان استفاده کردهایم، چه میزان به آنها میدان دادهایم؟ کار اصلی را در فولاد مربیان پایه و آکادمی این باشگاه میکند. افرادی که استعدادها را کشف میکنند و پرورش میدهند.
وی افزود: تمام بازیکنان فولاد هر کدام به نحوی در تیمهای ملی نونهالان، نوجوانان و یا جوانان بودهاند. به عنوان مثال میگویند به احمد عبداللهزاده برای اولین بار میدان دادهاند. بیایید ببینید این آقایان که چنین ادعایی دارند در مجموع چقدر به این بازیکن بازی دادهاند؟
مربی تیم فولاد تاکید کرد: تنها دراگان اسکوچیچ بود که به طور کامل به این بازیکنان جوان میدان داد و آنها هم خودشان را ثابت کردند.
سعداوی با اشاره به نام مهرداد جماعتی در میان بازیکنانی که جلالی به آنها میدان داده بود، گفت: ایشان همان موقع میگفت مهرداد جماعتی را نمیخواهد. حتی نامه ای با دستخط خودش به باشگاه نوشت و این موضوع را به صورت کتبی هم اعلام کرد ولی باشگاه پای مهرداد ایستاد و معتقد بود او آینده درخشانی دارد.
وی در ادامه صحبتهایش درباره دیدار تیم فولاد خوزستان با السد قطر در لیگ قهرمانان آسیا، اظهار کرد: با وجود اینکه دو بازی را در لیگ برتر واگذار کردیم ولی با بازیکنان از نظر روحی و روانی کار کردهایم و از هر نظر آمادهایم تا با تیم السد بازی کنیم. السد تیم بسیار خوبی است و تجربه چندین سال حضور در لیگ قهرمانان را هم دارد ولی ما هم تیم دست و پا بستهای نیستیم و میخواهیم حداکثر استفاده را از امتیاز میزبانی ببریم.
مربی فولاد در پایان گفت: حمایت هواداران هم قطعا انرژی مضاعفی به فولاد میدهد. ما برنامههای خاصی برای بازی با السد داریم و امیدواریم کارمان را با قدرت شروع کنیم.
تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و السد قطر فردا چهارشنبه در اولین دیدار خود در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم خواهند رفت.
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