درخشش «می خورد بربام خانه» در جشنواره فیلم کوتاه فرانسه

امین مرادی به خبرنگار مهر گفت: این فیلم کوتاه که ساخته تیمور قادری فیلمساز جوان کامیارانی از شهرستان های استان کردستان است در جشنواره فیلم کوتاه فرانسه با فیلم‌هایی از روسیه، فرانسه، تاجیکستان، بلژیک، پرتقال، مصر، مکزیک، سوییس و ... رقابت کرد.

وی عنوان کرد: در نهایت جایزه ویژه هیات داوران به همراه ۱۵۰۰ فرانک جایزه نقدی به این فیلمساز کردستانی رسید.

وی اظهارداشت: این فیلم پیش از این برنده جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم کوتاه دینی «رویش»، مدال برنز جشنواره جهان اسلام مالزی، بهترین فیلم جشن تصویر سال، و جایزه بهترین فیلم جشنواره نماز همدان و جشنواره های متعدد دیگری نیز شده است.

یازدهمین جشنواره courtoujours فرانسه از ۳۰ بهمن تا دوم اسفندماه در فرانسه برگزار شد.