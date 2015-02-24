میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال، با بیان مطلب فوق افزود: از روز گذشته تمرینات‌مان را به طور جدی پیگیری کردیم و قرار است چهارشنبه بعد از تمرینی که در تهران انجام می‌دهیم به اراک رفته و دیداری دوستانه را با تیم آلومینیوم اراک انجام دهیم، سپس پنجشنبه شب به تهران بازمی‌گردیم. با توجه به اینکه چند روزی لیگ تعطیل است، این بازی می‌تواند بازیکنان ما را در شرایط آماده نگه دارد.

وی در مورد اینکه بازیکنان به این سفر معترض بوده و عنوان کرده‌اند به جای اینکه به جای گرمسیر برویم، باید در یک منطقه سردسیر بازی کنیم، تاکید کرد: این بازی از قبل هماهنگ شده بود و سرمربی تیم هم صلاح دانسته که به اراک برویم و با تیم آلومینیوم بازی کنیم، پس بنابراین بازیکنان باید تابع باشند و با توجه به یک سفر بسیار کوتاه است، خیلی جای اعتراض ندارد.

سرپرست تیم استقلال در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود قرار است بابت این بازی پولی به باشگاه پرداخت شود؟، خاطرنشان کرد: من از چنین چیزی خبر ندارم و تنها مسئول کارهای اجرایی آن هستم و این را باید از مدیران باشگاه سئوال کنید. به هر حال وقتی مدیریت و سرمربی با یکدیگر در این خصوص هماهنگ هستند، ما تنها وظیفه‌مان این است که به آنچه که آنها می‌خواهند عمل کنیم.

ماجدی در پایان و در خصوص وضعیت مالی بازیکنان و کادر فنی، گفت: قرار است تا قبل از پایان سال مبلغی به بازیکنان و اعضای کادر فنی پرداخت شود و باشگاه هم در تلاش است تا هر چه زودتر این کار انجام شده تا مطالبات بازیکنان پرداخت شود.