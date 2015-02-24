به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روایط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی در جمع مردم شهر کشکوئیه رفسنجان در حسینیه این شهر، گفت: امسال بودجه استان کرمان سه هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال بود که تا پایان سال به پنج هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

وی با تاکید براینکه بخشی از این بودجه صرف طرح های نیمه تمام در استان می شود، یادآور شد: سال گذشته ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار استانی جذب شده است.

استاندار کرمان خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است کارهای اساسی به نفع ملت ایران انجام دهد و اولین قدم این دولت در حوزه درمان و سلامت بود که می توان از مزایای اجرای این طرح بازسازی و احیای بیمارستان های دولتی در سراسر کشور، کاهش هزینه های درمان و زیر پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه را نام برد.

رزم حسینی با اشاره به اینکه در استان کرمان ۲۰۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه درمان قرار گرفتند، گفت: سالانه یکصد هزار میلیارد ریال از منابع دولتی صرف اجرای طرح تحول نظام سلامت می شود تا مردم و بیماران دردی جز درد بیماری نداشته باشند.

وی افزود: در حوزه سلامت استان کرمان عقب افتادگی هایی در بیمارستان ها وجود داشت که با بهره برداری از بیمارستان۳۰۰ تختخوابی پیامبر اعظم (ص) کاری شاخص در این حوزه انجام شده است و امیدوار است در بخش افزایش تخت های بیمارستانی اقدام جدی شود.

استاندار کرمان به برنامه سفر خود به استان یزد اشاره کرد و افزود: این مهم به منظور شرکت در جلسه استانداران منطقه پنج کشور بود که وضعیت حوزه سلامت در استان یزد نیز از نزدیک مورد بازدید قرار گرفت.

رزم حسینی یادآور شد: ۵۰ درصد از بیماران بیمارستان یزد از استان‌های دیگر بودند‌ و با این وضع حداقل ۲ هزار تخت جدید در استان کرمان نیازمند هستیم چون بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب(ع) شهرستان رفسنجان هم با وجود بهبود وضعیت نسبت به سال گذشته بازهم نیازمند ارتقای کمیت و کیفیت است و با کارهای خوبی که باید انجام گیرد، فاصله دارد.

وی در ادامه به حوزه آب نیز اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب ۱۵ هزار هکتار از اراضی رفسنجان زیر کشت پسته رفت در حالی که این اراضی هم اکنون به ۱۰۰ هزار هکتار افزایش یافته و استفاده بیشتر از منابع و آب های زیر زمینی را نشان می دهد که نتیجه آن شوری و کمبود آب است.

استاندار کرمان افزود: برای ایجاد آبادانی منطقه همه باید دست به دست هم دهند و اکنون که در بحران شدید کمبود آب هستیم کشاورزان تصمیم بر استفاده بهینه از آب های موجود را داشته باشند و محصولاتی مانند زعفران را کشت کنند که آب کمی را می طلبد.

رزم حسینی با تاکید براینکه اگر بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم مردم نیز با همدلی در بخش خودیاری و آبادانی و توسعه منطقه پیش قدم می شوند، خاطر نشان کرد: صندوق توسعه ملی تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی ارائه می‌دهد که بهره پایین دارند و در استان کرمان موفق شدیم ۳۴۵ میلیون دلار برای چند طرح طی چند ماه اخیر از این تسهیلات استفاده کنیم.

وی یادآور شد: طرح‌های تولیدی در روستاها از دیگر طرح‌های خوب دولت یازدهم است و اگر مردم سهمی برای تاسیس شرکت‌ها در روستاها بگذارند، دولت سه برابر آورده آنها تسهیلات ارائه می‌دهد که بازپرداخت ده ساله با سود کم دارند.

استاندار کرمان گفت: در استان ۱۰۰ طرح تولیدی در روستاها آماده است که ۴۰ طرح از رفسنجان است و بانک‌ها باید روند تسریع در کار تسهیلات طرح‌ها را پیش بگیرند، بیشترین زمانی که در طرح‌ها صرف می‌شود مربوط به دریافت تسهیلات بانکی است.