برگزیده عکس های خبری ۵ اسفند ۹۳

جلسه محاکمه ده ها تن از سران رژیم قذافی از جمله وزیر اطلاعات و نخست وزیر این رژیم در طرابلس لیبی تشکیل شد.
حادثه تصادف دو کشتی در بنگلادش حداقل ۷۰ کشته در برداشته است.
«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در مراسم «روز استقلال» که در مرکز شهر مسکو برگزار شد رژه سربازان را تماشا میکند.
مردم سومالی از محل انفجار پمپ بنزینی در «موگادیشو» پایتخت این کشور فرار میکنند.
مردم محلی یونان در کارناوال آخر فصل در آتن، در بازی «جنگ آرد» شرکت کردند.
عضوی از یک قبیله بومی در سواحل «کوالالامپور» مالزی با انجام یک مراسم سنتی برای ارواح دریا طلب آرامش میکند.
پرواز پرنده در مه صبحگاهی شهر «ورشو» پایتخت لهستان
دانش آموزان پناهنده افغانی در کلاس درس موقت حومه «اسلام آباد» پاکستان
لحظه سلفی گرفتن دو نفر از مردم شهر سئول که علی رغم اخطار دولت مبنی بر ناسالم بودن هوای این شهر از منزل خارج شدند.
رنگین کمانی زیبا که بعد از بارش ناگهانی باران بر فراز کلیسای «باسیلیکا» در پاریس به وجود آمده است.
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