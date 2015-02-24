افزایش ساعات کاری ناوگان اتوبوسرانی تبریز در آستانه عید نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله فیروزیان سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام خبر افزایش ساعات کاری اتوبوسرانی با فرارسیدن ایام نوروز گفت: از روز چهارشنبه، ششم اسفند ماه سالجاری ساعات کاری و خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی به ویژه سامانه اتوبوس های تندرو در تمامی خطوط تا ساعت ۲۱ افزایش می یابد.

وی از اجرای طرح نوروزی شرکت واحد اتوبوسرانی به منظور افزایش خدمات رسانی خبر داد و افزود: این طرح از ششم اسفند تا آخر سال جاری اجرا خواهد شد و گشت های نظارتی و مسئولین حوزه اجرایی این شرکت با افزایش کنترل بر عملکرد ناوگان و ارائه خدمات نظارت خواهند نمود.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه افزود: در کنار کنترل های میدانی، مرکز کنترل هوشمند شرکت واحد اتوبوسرانی نیز نظارت بر ایستگاه های پر مسافر به ویژه سامانه اتوبوس های تندرو را به طور مستمر انجام خواهد داد تا نیاز های فوری ایستگاه ها از طریق مرکز کنترل اعلام و با اعزام اتوبوس رفع گردد.

فیروزیان همچنین از برنامه ریزی انجام یافته برای تقویت سامانه اتوبوس های تندرو در قالب پایانه های معین خبر داد و افزود: پایانه های مناطق یک و دو اتوبوسرانی، سامانه BRT را در صورت نیاز پوشش خواهند داد و اتوبوس های امدادی نیز جهت رفع مشکلات احتمالی اتوبوس ها و افزایش ارائه خدمات و کاهش بار ترافیک محدوده مرکزی و شریان های اصلی در میادین اصلی مستقر خواهند شد.

