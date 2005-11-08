طرح دانشگاه بدون دخانيات در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برنامه اجرايي پيشگيري و ممنوعيت مصرف مواد دخاني و عرضه در سطح واحدهاي تحت پوشش را اجرا مي كند و هدف كلي از اين طرح كاهش و كنترل مصرف دخانيات در واحدهاي تحت پوشش دانشگاه است.

اين طرح در نظر دارد در راستاي كنترل و كاهش مصرف دخانيات در جمعيت تحت پوشش اعم از كاركنان پشتيباني، اداري، درماني، بهداشتي، آموزشي، پژوهشي و دانشجويي اقداماتي انجام شود تا در پايان طرح، دانشگاه و جامعه تحت پوشش آن به عنوان يك دانشگاه عاري از دخانيات ( Free Tobacco University ) به جامعه جهاني معرفي شود.

از جمله اهداف اختصاصي اين طرح مي توان به افزايش آگاهي و نگرش جامعه دانشگاهي در زمينه كاهش و كنترل مصرف دخانيات در اماكن عمومي، خوابگاه هاي دانشجويي، مراكز پزشكي، درماني و بيمارستان ها، دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي اشاره كرد.

ايران به عنوان يكي از 171 عضو معاهده بين المللي كنترل دخانيات مصوب سال 2003 و با توجه به آمار بيماري هاي ناشي از مصرف آن، متعهد به انجام آن است.