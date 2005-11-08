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۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۰۴

براي نخستين بار :

طرح دانشگاه بدون دخانيات در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اجرا مي شود

طرح دانشگاه بدون دخانيات در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اجرا مي شود

طرح دانشگاه بدون دخانيات براي نخستين بار در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي اجرا مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برنامه اجرايي پيشگيري و ممنوعيت مصرف مواد دخاني و عرضه در سطح واحدهاي تحت پوشش را اجرا مي كند و هدف كلي از اين طرح كاهش و كنترل مصرف دخانيات در واحدهاي تحت پوشش دانشگاه است.

اين طرح در نظر دارد در راستاي كنترل و كاهش مصرف دخانيات در جمعيت تحت پوشش اعم از كاركنان پشتيباني، اداري، درماني، بهداشتي، آموزشي، پژوهشي و دانشجويي اقداماتي انجام شود تا در پايان طرح، دانشگاه و جامعه تحت پوشش آن به عنوان يك دانشگاه عاري از دخانيات ( Free Tobacco University ) به جامعه جهاني معرفي شود.

از جمله اهداف اختصاصي اين طرح مي توان به افزايش آگاهي و نگرش جامعه دانشگاهي در زمينه كاهش و كنترل مصرف دخانيات در اماكن عمومي، خوابگاه هاي دانشجويي، مراكز پزشكي، درماني و بيمارستان ها، دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي اشاره كرد.

ايران به عنوان يكي از 171 عضو معاهده بين المللي كنترل دخانيات مصوب سال 2003 و با توجه به آمار بيماري هاي ناشي از مصرف آن، متعهد به انجام آن است.

کد مطلب 250546

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