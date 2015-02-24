توسعه شهر قزوین از ناحیه شمالی گریز ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد صبح سه شنبه در جلسه شورای شهر قزوین بیان کرد: امروزه زندگی مدرن در آپارتمان ها و نوع تمایلات مردم به گونه ای است که اغلب خانه ها به صورت آپارتمانی و کوچک مقیاس ساخته می شود و این چرخه، خواه ناخواه شهروندان را به سمت احداث خانه هایی با مقیاس بزرگتر و ویلایی سوق داده است.

وی اظهار کرد: در زندگی شهر نشینی امروزی، اغلب خانه های آپارتمانی کوچک، فشرده و متراکم ساخته می شود ولی در شهرهایی همانند کرمانشاه و همدان مجوز قانونيی ساخت خانه هایی با قطعات و فضایی بزرگتر داده می شود كه اين روند موجب شده شرايط ايده آلی برای سازندگان، ساكنين و شهروندان اين شهرها به وجود بياورد كه بسيار مهم است.

نايب رئيس شورای اسلامی شهر قزوين در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با طرح های متعدد ساماندهی ورودی های شهر گفت: با وجود اینکه طی سال های اخیر حداقل ۹ مشاور برای ساماندهی ورودی های شهر، طرح ارائه دادند و از نظر مطالعه و کار کتابخانه ای و تئوری اقدامات قابل قبولی انجام شده ولی متأسفانه همگی در کتابچه ای جمع و به کتابخانه رفته حال آنکه معتقدیم این طرح ها باید عملیاتی شود.

فرخزاد دلیل کارایی نداشتن مطالعات انجام شده در حوزه ساماندهی ورودی ها را عدم مطابقت آنها با خواسته ها و منافع اقتصادی مالکین دانست و افزود: این روند نتوانسته انگیزه ای در بین مردم منطقه به وجود آورد و حتی موجب رشد ساخت و سازهای غیر مجاز شد که با اجبار نیز نمی توان از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با تأکید بر اینکه طرح های یکطرفه در ساماندهی ورودی ها با شکست مواجه می شود، خاطر نشان کرد: سیاست حفظ باغات سنتی یکی از راهکار هایی بوده که با هدف ساماندهی ورودی ها در دستور کار قرار گرفته ولی از آنجاییکه عملا دستاوردی نداشته، در پایان نتوانسته نسخه قابل توجهی بپیچد.

این عضو شورا با تأکید بر اینکه حل مشکل ورودی ها تنها به دست مسئولان استانی حل می شود، افزود: بدون شک از خارج استان و یا پایتخت نمی توان راهی برای حل مشکلات استانی پیدا کردو با این اقدام، تنها موضوعات پیچیده تر می شود چراکه شناخت دیگران از مسائل منطقه ای و محله ای زیاد نیست.

فرخزاد یادآورشد: استاندار قزوین در جلسات کمیسیون ماده پنج همواره بر توجه به حقوق مالکین ساکن در محدوده ورودی ها تأکید دارند، ولی باز هم چالشهایی بر سر راه وجود دارد که امیدواریم برطرف شوند.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به پیشرفتی که شهر قزوین در شمال داشته، بیان کرد: با توجه به اینکه در محدوده های جنوبی، شرقی و غربی اغلب باغات سنتي واقع شدند، در شرایط کنونی ناگزیر به توسعه شهر در این محدوده هستیم تا بالاي اتوبان را به عنوان منطقه توسعه شهري درنظر بگيريم.

نائب رئيس شوراي شهر با بيان اينكه رشد شهر در شمال در طرحهاي جامع پيشين و فعلي شهر پيش بيني شده است، ادامه داد: از طرفي عدم توسعه شهر به سمت شمال اتوبان باعث افزايش قیمت زمین و مسکن شده و از سوی دیگر رشد متوازن شهر در دیگر بخش ها را درپی نداشته و روند فعلی موجب رشد جمعیت شهرهای اقماری مانند محمدیه، اقبالیه، بیدستان، الوند، شریفیه شده است.