دستگیری ۲۰ هزارنفر مجرم سایبری توسط پلیس فتا

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار کمال هادیان فر رئیس پلیس فتای ناجا در مراسم افتتاح ساختمان مرکزی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات اظهار کرد: ۸۰ درصد نیروهای پلیس فتا مهندس هستند و طی سه سال گذشته تعداد زیادی از کارکنان موفق به کسب مدارک کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه‌ امنیت سایبری شده‌اند. همچنین ۶۶ دوره‌ تخصصی از زمان راه اندازی پلیس فتا در موضوعات مختلف سایبری برای بیش از ۱۵۰۰ نفر برگزار شده است.

وی از وقوع ۳۲ هزار پرونده سایبری از زمان راه اندازی پلیس فتا خبر داد و گفت: ۲۷ هزار پرونده کشف شد و طی این مدت ۲۰ هزار مجرم سایبری توسط پلیس دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه قدرت کشف پلیس فتا در جرایم سایبری متوسط ۸۳ درصد بوده است گفت: در سال جاری موفق به کشف ۹۲ درصدی جرایم در فضای مجازی شدیم.

سردار هادیان فر در رابطه با علل و انگیزه‌ جرایم سایبری در کشور بیان داشت: ۸۱ درصد علل جرایم مالی، ۱۲ درصد ضد اخلاقی، ۳ درصد سیاسی امنیتی و ۲ درصد سرگرمی است.

رئیس پلیس فتای ناجا افزایش کاربران، مخفی ماندن صحنه‌ جرم و بی انگیزگی بزه دیدگان را از عوامل موثر در وقوع جرم سایبری دانست و گفت: پلیس فتا از زمان راه اندازی تلاش‌های بسیاری در جهت کاهش جرایم سایبری انجام داده است.

وی در ادامه عنوان داشت: تا کنون ۴ مانور سایبری در کشور اجرا شده است که نخستین مانور با ابلاغ ستاد کل بوده و آخری نیز بهمن ماه امسال برگزار شد.

سردار هادیان فر افزود:‌ پلیس فتای ایران با ۱۳۷ کشور دنیا در ارتباط است و ارتباط تنگاتنگی با پلیس اینترپل دارد.

رئیس پلیس فتای ناجا از برگزاری نشست ۲۰۱۵ جرایم سایبری بهم پیوسته در جهان به میزبانی ایران خبر داد و گفت: این نشست در خرداد ماه سال آینده در تهران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رونمایی از سایت همیاران پلیس فتا اظهار کرد: طی روز‌های اخیر ۸۹۵ نفر عضو این سایت شده که می‌تواند نتایج موثری در کاهش جرایم سایبری داشته باشد.

سردار هادیان فر از تشکیل دومین سند راهبردی پلیس فتا از سال ۹۳ تا ۹۷ خبر داد و گفت: تقویت کیفی و کمی پلیس فتا از ویژگی‌هایی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

وی در پایان از افتتاح مرکز فوریت‌های پلیسی سایبری در آینده‌ نزدیک خبر داد و گفت: این مرکز با پلیس ۱۱۰ در ارتباط خواهد بود.