سایت «اهل قلم» مسیری نو برای ارتباط نویسندگان و مخاطبان است

به گزارش خبرنگار مهر، صابر امامی یکی از نویسندگانی است که تاکنون آثار فراوانی از وی به نثر، نظم و ترجمه به چاپ رسیده است. وی با بیان اینکه ایده راه‌اندازی و فعالیت سایت اهل قلم به عنوان مسیری برای ارتباط نویسندگان با مخاطبان خود است، گفت: البته معرفی خدمات سایت اهل قلم احتیاج به معرفی بیشتری دارد و باید برای آن تبلیغات شود.

وی ادامه داد: البته این تبلیغات به معنای تبلیغات تجاری نیست بلکه اطلاع رسانی درست و جامع به نویسندگان و مخاطبان جوان است که با فضای مجازی ارتباط بیشتری دارند. ممکن است بعضی از افراد اطلاعی از این امکانات نداشته باشند.

امامی افزود: اطلاع‌رسانی جدی و پیگیری امری مهم در موفق بودن عملکرد سایت اهل قلم است. شناساندن این نوع امکانات به مخاطبان زمینه تعامل بیشتر میان مولف و مخاطب را پدید می‌آورد.

این استاد دانشگاه ایجاد سایت اهل قلم و قابلیت‌های آن برای مولفان را خبری خوب در حوزه فرهنگ مطالعه و آشنایی مخاطبان با مولفان عنوان کرد و گفت: اگر این طرح به صورت کامل و با مدیریت دقیق اجرا شود می‌توان از آن به عنوان گامی موفق یاد کرد. البته معرفی بهتر این سایت احتیاج به جلسات آموزشی دارد که توسط افراد کارآمد به نویسندگان معرفی شود و قابلیت‌های سایت به نویسندگان شناسانده شود تا بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.

«خانه کتاب» چندی پیش سایت «اهل قلم» را راه‌اندازی کرد. سایتی جامع و تخصصی برای معرفی نویسندگان و مترجمان ایرانی که امکان برقراری ارتباطات شبکه‌ای و تعامل میان نویسندگان و مترجمان و با مخاطبان را فراهم کرده است.