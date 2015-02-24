جواد زرینچه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم فوتبال استقلال تهران، با بیان مطلب فوق افزود: مقابل گسترش بازی خوبی انجام دادیم، اگر چه نتوانستیم سه امتیاز این بازی را کسب کنیم اما به نظر من گرفتن یک امتیاز هم در خارج از خانه برای هر تیمی خوب است.

وی در ادامه تاکید کرد: مشکل اصلی‌ تیم در حال حاضر، مشکل مالی است که فکر بازیکنان را به خود مشغول کرده است اما مسئولان باشگاه قول مساعد دادند تا هرچه زودتر این مشکل برطرف شود.

مربی تیم فوتبال استقلال در خصوص دیدار تدارکاتی روز پنجشنبه این تیم مقابل آلومینیوم اراک، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فاصله زیادی بین بازی‌ها افتاده است، این دیدار تدارکاتی می‌تواند تیم را در شرایط آرمانی قرار داده و بازیکنان از آمادگی لازم به دور نشوند.

وی در خصوص اعتراض بازیکنان به این بازی به دلیل سردی هوا، یادآور شد: قرار نیست ما چند روز در اراک بمانیم و فکر می‌کنم آنقدر این سفر کوتاه است که نیازی به اعتراض نباشد.

زرینچه در خصوص غیبت یعقوب کریمی و هاشم بیک‌زاده در این سفر نیز یادآور شد: این دو بازیکن مصدوم هستند و در حال حاضر در کلینیک باشگاه مشغول مداوای خود هستند و امیدوارم زودتر مصدومیت آنها بهبود یابد تا به جمع ما ملحق شوند.

وی درباره شایعه اختلافش با امیر قلعه‌نویی اینگونه اظهارنظر کرد: متاسفانه برخی هر چه دوست دارند، مطرح می‌کنند. من تنها 2 روز به دلیل سرماخوردگی در کنار تیم نبودم و همین مساله باعث شد تا حرف و حدیث زیادی پشت سر من باشد، اما باید به همه دوستان بگویم هیچ مشکلی با قلعه‌نویی ندارم و تنها به خاطر بیماری بود که نتوانستم به تبریز رفته و در تمرین بعد از دیدار مقابل گسترش فولاد حضور داشته باشم.

مربی تیم فوتبال استقلال در پایان گفت: استقلال در حال حاضر به جایی رسیده که تنها به قهرمانی فکر می‌کند. در این بین امیدوارم با حل مسائل مالی، این شرایط به وجود بیاید که تنها به فکر قهرمانی باشیم و استرس مشکلات مالی در تیم نباشد.