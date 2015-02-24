تاسیس دانشکده تخصصی علوم قرآنی در تبریز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب شیری آذر سه شنبه در آیین اهدای کلید ساختمان پارک مفاخر برای تاسیس دانشکده علوم قرآنی گفت: عشق و علاقه مردم تبریز به اسلام و تشیع و قرآن کریم مساله ای تاریخی و مایه مباهات مردم تبریز است.

وی با معرفی تبریز به عنوان شهر اولین های کشور، وجود اولین دستگاه چاپ، اولین ترجمه، اولین نشریات سلسله ای، بلدیه، رواج مدنیت و امثال آن را در تبریز بی علت ندانست و گفت: مردم تبریز در طول تاریخ نشان داده اند که با بینشی عمیق جریانات مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را پیگیر هستند.

شیری آذر ادامه داد: تبریز شاهراه ارتباطی با علمای اسلام در طول تاریخ بوده و هنوز هم، چنین نقشی برای شهر تبریز متصور است به همین جهت تاسیس دانشکده قرآنی می تواند نقش مهمی در هرچه پررنگ تر شدن این مساله داشته باشد.

وی با تاکید بر تاسیس دانشکده ای قرآنی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه استان گفت: خواست شهرداری و مردم شهر این است که در این محل شاهد تاسیس دانشکده ای قوی و توانا در معرفی چهره قرآنی شهر تبریز باشیم و توافق شهرداری و موافقت شورا برای تحویل ساختمان نیز به شرط تحقق دانشکده قرآنی در شهر تبریز است.

گفتنی است طی مراسمی نمادین با حضور شهردار تبریز، اعضای شورای اسلامی شهر و فعالان فرهنگی و قرآنی شهر، کلید ساختمان پارک مفاخر به منظور راه اندازی دانشکده قرآنی به رییس سازمان اوقاف و امور خیریه استان اهدا شد.