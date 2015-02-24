به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری قبل از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از روشهای جایگزین برای برقراری ارتباط مکاتبهای و جلوگیری از خستگی مردم در سفرهای کاروان تدبیر و امید سامانه ۱۱۱ است.
وی با بیان اینکه این سامانه ۴۸ ساعت قبل از حضور رئیس جمهور در قم راه اندازی شده، ادامه داد: نزدیک به هزار نفر که آشنایی نسبی با مشکلات استان دارند به شکل ۲۴ ساعته پاسخگوی تماسهای مردمی هستند.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در گذشته شناخت کمتری نسبت به این سامانه وجود داشت، افزود: سامانه ۱۱۱ تا روز جمعه در استان قم مشغول به فعالیت است.
وی با تأکید بر اینکه راه اندازی سامانه ۱۱۱ سبب شده ارسال نامه به شدت کاهش داشته باشد و تماسهای تلفنی افزایش یابد، عنوان کرد: بیشتر این تماسها مشکلاتی عمومی مانند اشتغال را مطرح میکنند، اگر چه برخی تماسها شامل مشکلات ملی و منطقهای است، اما اولویت اصلی رسیدگی به مشکلات استان ها است.
قم پایگاه علم و اجتهاد
شریعتمداری با اشاره به اینکه از طریق این سامانه با اولویتهای مهم هر استان آشنا میشویم، گفت: هیئت دولت درصدد رفع این مشکلات از طریق سفرهای استانی است، البته مرکز ارتباطات استانداری نیز در طول سال مشکلات مردم را بررسی و منعکس میکند.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه قم پایگاه علم و اجتهاد است، تأکید کرد: مهمترین فعالیت رئیس جمهور در این سفر دیدار با مراجع تقلید و علما است، زیرا علما و مراجع منشأ خیر کشور هستند.
وی با اشاره به اینکه در این سفر دیدارهای مردمی نیز گنجانده شده، اضافه کرد: مردم در روز نخست میتوانند با حضور در حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) در دیدار حضوری رئیس جمهور شرکت کنند و گروههای مرجع نیز در زمان بندیهای خاصی با رئیس جمهور دیدار دارند.
شریعتمداری در پایان با بیان اینکه در این سفر رئیس جمهور از پروژههای مهم استان قم بازدید میکند، گفت: سفرهای کاروان تدبیر و امید، سفرهای پروژه محور نیست، اما بازدید از پروژهها در این سفر گنجانده شده است.
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