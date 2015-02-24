نژادفلاح با اعضای شورای شهر دیدار کرد/ گفتگو با مدیرعامل پیشین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمدحسین نژادفلاح صبح امروز سه‌شنبه در نشست‌هایی با رئیس و دبیر بودجه شورای شهر تهران و حبیب کاشانی درباره مسائل ورزش تهران و شرایط باشگاه پرسپولیس دیدار و گفتگو کرد.

نژادفلاح در این ارتباط گفت: باشگاه پرسپولیس در کنار آنکه سرمایه فوتبال ایران است، برای شهر تهران سرمایه‌ای ورزشی و معنوی به حساب می‌آید. تاثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی تیم‌های بزرگ و پرطرفدار مطلبی است که مورد اختلاف نیست. طبعا شورای شهر و شهرداری تهران که روی کوچکترین مسائل شهر حساسیت دارند به سرمایه‌ای مثل باشگاه پرسپولیس نیز توجه می‌کنند.

وی در ادامه افزود: پرسپولیس در حال حاضر به عنوان نماینده فوتبال ایران و تهران در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد. در جلساتی هم که با آقایان چمران و دبیر داشتم، مطالبی درباره مشکلات باشگاه را مطرح کردیم که آنها قول مساعدت به ما دادند.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس همچنین درباره دیدار با حبیب کاشانی خاطرنشان کرد: این دیدار دو جنبه داشت. حبیب کاشانی از یک سو عضو شورای شهر تهران هستند و از جانب دیگر در عرصه مدیریت باشگاه، پیشکسوت به حساب می‌آید. با توجه به این مساله و تجارت ایشان که از مدیران موفق بوده‌اند، با ایشان دیدار کردم تا هم رخصت بگیرم و هم از مشورت‌های ایشان استفاده کنیم.

نژادفلاح که پیش از این دیداری هم با محمد رویانیان داشته است، در پایان گفت: پرسپولیس خانواده‌ای بزرگ است و من باز هم از همه بزرگان این باشگاه رخصت می‌خواهم و امیدوارم با بهره‌گیری از تجارب این بزرگواران بتوانیم از مشکلات پرسپولیس کاسته و هوادارانمان را شاد کنیم.