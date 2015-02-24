اعلام زمان برگزاری رزمایش سالانه آمریکا و کره‌ جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، فرمانده نیروهای مشترک آمریکا امروز سه شنبه اعلام کرد که با وجود مخالفت های پیونگ یانگ، رزمایش سالانه آمریکا و کره‌ جنوبی از دوم مارس برگزار می شود.

این رزمایش از دوم مارس آغاز شده و تا 13 مارس ادامه دارد. همچنین 10 هزار نیروی کره جنوبی و هشت هزار و 600 نیروی ایالات متحده از جمله شش هزار و 750 سرباز آمریکایی از خارج از کشور در این رزمایش شرکت می کنند.

درحالیکه کره شمالی از رزمایش «راه‌ حل کلیدی» به عنوان بالا بردن توان نظامی برای مقابله با کره شمالی یاد کرده است، آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند که این رزمایش ماهیت دفاعی داشته و تنها هدف آن تقویت میزان آمادگی نیروها است.