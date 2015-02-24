مهار شعله های آتش در دو کارگاه تولیدی کیف و کفش

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : وقوع این آتش‌سوزی در ساعت ۰۱:۲۳ دقیقه بامداد امروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی آتش نشانی با در نظر گرفتن وضعیت ساختمان و وجود تعداد زیادی تولیدی در آن بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه های ۱، ۲، ۳، ۱۸، ۴۶ و گروه امداد و نجات یک به همراه نردبان، و خودروی حامل دستگاه تنفسی را به محل آتش‌سوزی واقع در خیابان جمهوری، خیابان ظهیرالاسلام، خیابان خانقاه اعزام شدند .

وی افزود: محل حادثه یک ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی بود که تمام این واحد ها به کارگاه های تولیدی کیف، کفش و وسایل چرمی تبدیل شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت : آتش سوزی از یکی از واحدهای تولیدی کفش در طبقه دوم این ساختمان شروع شد که با وجود مواد قابل اشتعال مانند لوازم و مصنوعات چرمی در داخل کارگاه، آتش به سرعت گسترش یافت و به واحد تولیدی کیف در طبقه بالایی آن سرایت کرد و آن را نیز طعمه شعله های آتش کرد.

ملکی تصریح کرد: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات انفرادی کامل، دستگاه تنفسی و کشیدن چندین رشته لوله آبدهی مشغول عملیات شدند و با مهار به موقع شعله های آتش، مانع از بروز یک آتش‌سوزی بزرگ شده و همچنین از گسترش آن به تولیدی های طبقات دیگراین ساختمان جلوگیری کردند.

وی در مورد علت این آتش سوزی ابراز داشت: ظاهرا یکی از کارگران در کارگاه تولیدی کفش در طبقه دوم مشغول کار با بنزین بود که انتشار ناگهانی بخارات بنزین در مجاورت شعله اجاق گاز باعث بروز این آتش سوزی شد.

وی افزود : چون حادثه در نیمه شب گذشته اتفاق افتاد و کارگران زیادی در محل حضور نداشتند، درجریان این آتش سوزی فقط یک کارگر تولیدی در داخل این کارگاه دچار سوختگی شد.

ملکی با اعلام این که این عملیات در حدود ساعت ۴ بامداد به پایان رسید، افزود: کارگر مصدوم بلافاصله با کمک عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.