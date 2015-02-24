برنامه های هفته سلامت مردان در شرق تهران تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی گفت: ویزیت رایگان پزشکی، غربالگری فشار خون، تست قند خون، اندازه گیری شاخص توده بدنی (BMI) برگزاری دوره های آموزشی تغذیه سالم، راهکارهای کاهش استرس شغلی و توزیع بروشورهای آموزشی از جمله برنامه های پیش بینی شده در روز ملی سلامت مردان است.

وی با اشاره به اینکه این برنامه ها به صورت رایگان در پایگاههای سلامت انجام می شود، افزود: ارائه تسهیلات ویژه رایگان پزشکی مردان،از جمله پزشک متخصص ارولوژی در سراهای محله منطقه، از اقدامات دیگر این طرح است.

رضوانی گفت: این برنامه ها با هدف ارتقای سطح آگاهی سلامت شهروندان با علایم بیماری های شایع مردان برگزار می شود.