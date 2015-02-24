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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۰

برنامه های هفته سلامت مردان در شرق تهران تشریح شد

برنامه های هفته سلامت مردان در شرق تهران تشریح شد

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۸، با اشاره به ویژه برنامه های هفته سلامت مردان، از برگزاری پایگاه های سلامت در سطح محلات ۱۳ گانه شرق تهران، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی گفت: ویزیت رایگان پزشکی، غربالگری فشار خون، تست قند خون، اندازه گیری شاخص توده بدنی (BMI) برگزاری دوره های آموزشی تغذیه سالم، راهکارهای کاهش استرس شغلی و توزیع بروشورهای آموزشی از جمله برنامه های پیش بینی شده در روز ملی سلامت مردان است.

وی با اشاره به اینکه این برنامه ها به صورت رایگان در پایگاههای سلامت انجام می شود، افزود: ارائه تسهیلات ویژه رایگان پزشکی مردان،از جمله پزشک متخصص ارولوژی در سراهای محله منطقه، از اقدامات دیگر این طرح است.

رضوانی گفت: این برنامه ها با هدف ارتقای سطح آگاهی سلامت شهروندان با علایم بیماری های شایع مردان برگزار می شود.

کد مطلب 2505476
حبیب احسنی پور

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