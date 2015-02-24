سخنرانی‌ افراد مشهور را ببینید و بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر، هر روز سخنرانی های بسیاری در سراسر دنیا برگزار می شوند که مخاطبان و طرفداران بخصوص خود را دارند. اما با کمک یک اپلیکیشن می توان به تمامی سخنرانی ها و برنامه هایی که در سراسر دنیا اجرا می شوند به صورت رایگان دسترسی داشت.



اپلیکیشن TED ، مخفف Technology, Entertaiment, Design است تا علاقه مندان این سه حوزه بتوانند برنامه ها و همینطور سخنرانی های افراد مشهور، دانشمندان، محققان یا هنرمندان را روی این برنامه مشاهده کنند.



کاربران با نصب این برنامه روی اسمارت فون های خود می توانند از برنامه ها یا گفتگوهایی که در حین یک سخنرانی صورت گرفته به صورت رایگان اطلاع پیدا کرده و ویدئوهای سخنرانی ها را مشاهده کنند. این سخنرانی ها همراه با زیرنویس هایی به بیش از 90 زبان زنده دنیا قابل رویت هستند.

از دیگر قابلیت های این برنامه می توان به مشاهد آفلاین ویدئوها و همینطور اطلاع از برنامه ها و سخنرانی های جدید اشاره کرد.