هفتمین دوره کنفرانس اطلاعات و دانش در ارومیه برگزار می شود

جمشید باقر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هفتمین دوره کنفرانس اطلاعات و دانش ایران ۵ تا ۷ خرداد ماه سال آینده به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار می شود، افزود: در این راستا علاقه مندان می توانند خلاصه مقالات را تا ۱۵ فروردین و نسخه نهایی آثار خود را تا ۳۰ فروردین ۹۴ به دبیرخانه این کنفرانس ارسال کنند.

وی مدیریت دانش را یکی از محورهای ۱۳ گانه این کنفرانس علمی دانست و اظهار داشت: در این بخش استخراج دانش، سیستم ها، ابزارها و فنون مدیریت دانش، ارزیابی و اندازه گیری مدیریت دانش، مدیریت دانش، ساختارها و سازوکارهای سازمانی، مدیریت دانش، مدل های بلوغ مدیریت دانش، مدل های تجاری دانش محور و راهكارهای تبدیل دانش به محصول مورد تاکید است.

دبیر اجرایی هفتمین دوره کنفرانس اطلاعات و دانش داده کاوی و پردازش داده های عظیم را دیگر محور این کنفرانس دانست و سرویسها و کاربردهای توسعه یافته مبتنی بر داده های عظیم، محصولات و راهكارهای ذخیره سازی داده های عظیم، مدل ها و الگوهای مهاجرت از مدل های سنتی و راهكارهای پردازش سریع فرآیندهای مختلف در داده های عظیم را زیر بخشهای این محور اعلام کرد.

باقر زاده فناوری اطلاعات و مدیریت، خدمات الکترونیک، شبکه های اجتماعی، بازیابی پیشرفته اطلاعات، محاسبات فراگیر و اینترنت اشیا، امنیت اطلاعات، محاسبات توزیع شده و ابری، سیستم های چند رسانه ای، شبکه های کامپیوتری، سیستم های مبتنی بر وب و سامانه هوشمند و محاسبات نرم را دیگر محورهای کنفرانس اطلاعات و دانش عنوان کرد.