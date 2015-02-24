۷۰ میلیارد تومان بودجه راهنمایی و رانندگی در سال ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر،تبصره های بودجه ۹۴ شهرداری تهران در جلسه علنی شورای شهر امروربررسی شد . رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تبصره بیست و یکم توضیح داد: بر اساس این تبصره شهرداری تهران موظف است بودجه هزینه ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را پس از تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک هزینه کند.

علیرضا دبیر افزود: در سال ۹۴ بودجه راهنمایی و رانندگی ۷۰ میلیارد تومان است در حالی که بودجه ای که برای سال آینده لازم داشتند ۹۸ میلیارد تومان بود.

وی با تاکید بر اینکه پایه بودجه راهنمایی و رانندگی در سالهای قبل بد گذاشته شده است؛ اظهار داشت: برای اینکه وحدت رویه ای بین شهرداری تهران و راهنمایی و رانندگی باشد در این تبصره تاکید کردیم که موافقت نامه ها را باید معاونت حمل و نقل شهرداری تایید کند.

به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه به منظور ایجاد انگیزه برای راهنمایی و رانندگی برای دریافت عوارض خودروها و موتورسیکلت ها بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود چنانچه میزان وصول عوارض خوردو در مقایسه با عملکرد در سال قبل بیشتر شود معادل ۲۰ درصد از این عوارض را تا سقف ۲ میلیارد ریال به مرکز راهنماییی و رانندگی اعطا کند.

در ادامه علیرضا دبیر با اشاره به اینکه مبادله شدن موافقت نامه کار بزرگی است؛ یادآور شد: هر زمان که شورای اسلامی شهر تهران اراده کند می تواند از راهنمایی و رانندگی بخواهد گزارش عملکرد خود را در صحن شورا ارايه کند.