کارگاه کاریکاتور «ایران آینده» در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان مجرد ظهر سه شنبه در حاشیه برنامه ریزی برای برگزاری این کارگاه یک روزه تصریح کرد: جشنواره هنری ایران آینده در چشم انداز ۱۴۰۴ به صورت سراسری در اردیبهشت امسال در تهران برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره با هدف تبیین و ترویج سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ در محورهای خلاقیت و نوآوری، بهره‌گیری از فناوری و اطلاعات، مدیریت استراتژیک و تولید محتوای هنری توسط حوزه هنری کشور برگزار خواهد شد.

مسئول آموزش و پژوهش حوزه هنری استان اضافه کرد: به تبع آن حوزه هنری استان اردبیل نیز برای حضور پرشور در این جشنواره ملی، برنامه ریزی هایی در دستور کار قرار داده و در فراخوان های مختلف هنرمندان را جهت مشارکت دعوت کرده است.

مجرد گفت: این جشنواره در محورهای هنرهای تجسمی (عکس، پوستر، گرافیک محیطی، کاریکاتور)، هنرهای تصویری (فیلم مستند، داستانی، انیمیشن، ۱۰۰ ثانیه ای، فتوکلیپ، موشن گرافیک)، معماری، شعر و موسیقی برگزار خواهد شد.

وی در تشریح برنامه های حوزه هنری استان ادامه داد: در بخش هنرهای تجسمی، حوزه هنری استان، در زیرمجموعه های پوستر، کاریکاتور و عکس برنامه ریزی مدون، منسجم و عملی را جهت حضور هرچه بهتر و دست یابی به آن سطح از پیشرفت برای ترسیم ایران در سال ۱۴۰۴ انجام می دهد.

به گفته مسئول آموزش و پژوهش حوزه هنری استان در فاز اول این برنامه ها کارگاه گرافیک «طلوع» ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳ برگزار و موفق به تولید تعداد ۳۷ پوستر از ۲۵ شرکت کننده شد.

مجرد با اذعان به برگزاری کارگاه های عملی در تمامی رشته ها، اضافه کرد: قبل از هر کارگاه جلسه هایی مبنی بر آشنایی هنرمندان با ابعاد و چند و چون این چشم انداز مهم فراهم می شود و سپس با برگزاری جلسات نقد و بررسی طرح ها و اتودهای اولیه توسط اساتید مرتبط استانی، با هدف بالا بردن سطح کیفی آثار، اقدام به برگزاری ورک شاپ یا کارگاه عملی نهایی می کند.

وی برنامه بعدی واحد هنرهای تجسمی را برگزاری ورک شاپ کاریکاتور «ایران آینده» عنوان و اضافه کردداوری آثار این ورک شاپ بر عهده شهرام رضایی، سهراب خیری و شیرین قلیپور خواهد بود.

به گفته مسئول آموزش و پژوهش حوزه هنری استان جلسه توجیهی این کارگاه روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ با حضور حسین آزاد معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان اردبیل برگزار شد.

مجرد اضافه کرد: همچنین جلسات نقد و بررسی طرح ها و اتودهای اولیه در روزهای چهارشنبه شش اسفندماه باحضور شیرین قلیپور و پنجشنبه هفت اسفندماه با حضور شهرام رضایی برگزار خواهد شد.