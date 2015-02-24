به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه سامانه ۱۱۱ نقش آفرین مهمی در تسهیل ارتباط مردم با دولت است، اظهار کرد: ارتباط دولت و ملت از مهم ترین عناصر پیشرفت کشور است و هدف انقلاب اسلامی این بود که دولت در خدمت مردم باشد و فاصله دولت و ملت از بین برود.

وی با بیان اینکه استفاده از ابزارهای مدرن ارتباطی نشان دهنده مردم سالاری دینی است، ادامه داد: انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی را به ارمغان آورد و در نظام اسلامی آرای مردم نقش آفرین بوده و ولایت فقیه که حاکم بر دل‌هاست نقش مهمی دارد.

امام جمعه قم اضافه کرد: برای اینکه در خدمت مردم باشیم و رابطه دولت و مردم نزدیک باشد نیاز به ابزارها و شیوه‌های ارتباطی نو و مدرن داریم.

وی با اشاره به اینکه بکارگیری روش‌های نو در ارتباط با مردم از وظایف ما است، عنوان کرد: سامانه ارتباطی ۱۱۱ بسیار امید بخش است و باعث می‌شود که دولت و مردم به ارتباط صمیمی برسند و زمینه برای ارتقای قم فراهم شود.

آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه سفر رئیس جمهور باعث می‌شود استان ظرفیت‌های بیشتری پیدا کند، تصریح کرد: قم قلب فکری و معرفتی ایران و حتی همه عالم است و خون معرفت الهی را به جهان پمپاژ می‌کند.

وی با بیان اینکه این سامانه یکی از کارکردهای مهم دولت است و امیدواریم که به وسیله این سامانه مشکلات مردم به خوبی رسیدگی شود، گفت: اینکه ارتباط مردمی در فضای مجازی ورود پیدا کند نشان دهنده سرعت و دقت ارتباط است که بروکراسی اداری را کاهش می‌دهد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با تأکید بر اینکه راه اندازی سامانه ۱۱۱ نشان دهنده پیشرفت خوب زیر ساخت‌های آی تی در استان قم است، گفت: پیش بینی می‌شود این سامانه بتواند از حضور مردمی و خستگی‌های جسمانی جلوگیری کند و گام مثبتی در جهت دولت الکترونیک برداشته شود.