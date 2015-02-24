لیست پروژه های مطالعاتی شهرداری تا اول اردیبهشت ارایه شود

به گزارش خبرنگار مهر ،رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تبصره بیستم بودجه توضیح داد: بر اساس این تبصره شهرداری تهران موظف است مبلغ ۱۵ میلیارد تومان برای انجام مطالعات در مرکز مطالعات شهرداری تهران اختصاص دهد. این پروژه ها باید در چهارچوب طرح راهبردی و ساختاری و بر اساس برنامه ۵ ساله دوم انجام شود.

علیرضا دبیر تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه این تبصره را تغییر نداده است تا صحن درباره آن نظر بدهد. بر اساس این تبصره باید سه نفر ناظر از کمیسیون تلفیق یعنی رییس کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفراز اعضای کمیسیون های شورا منتخب اعضا بر عملکرد این مرکز نظارت کنند. همچنین با راه اندازی سامانه پژوهشیار در مرکز مطالعات، همه پروژه ها بایددر آن درج شود.

وی ادامه داد: بر اساس این تبصره شهرداری موظف است فهرست پروژه های مورد نظر را تا ۱۵ اردیبهشت ماه به کمیسیون تلفیق اعلام کند و قراردادهایی که بدون تایید کمیسیون تلفیق باشد بدون اعتبار است. کمیسیون تلفیق نیز ۱۵ روز مهلت دارد تا این پروژه ها را بررسی کند.

چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کرد لیست پروژه ها تا اول اردیبهشت ارايه شود و کمیسیون تلفیق تا ۱۵ اردیبهشت درباره آن نظر بدهد.

مجتبی شاکری پیشنهاد کرد به جای سه نفر ۵ نفر بر حسن اجرای پروژه ها نظارت کنند. وی تاکید کرد: ۲ نفر از کمیسیون های تخصصی نیز عضو این تیم باشند و مدیریت یکپارچه و متمرکز بر پروژه ها انجام شود.

دنیامالی نیز اظهار داشت: کمیسیون ناظر و کمیسیون تلفیق در این تبصره با یکدیگر عملکرد موازی دارند. عنوان پروژه ها نیز باید پژوهشی باشد نه مطالعاتی.