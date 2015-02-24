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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۰

امنیت منطقه محور مذاکرات شریف با اشرف غنی

امنیت منطقه محور مذاکرات شریف با اشرف غنی

نخست وزیر پاکستان با رئیس جمهوری افغانستان درباره عملیات مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه گفتگوی تلفنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیوز از تماس تلفنی نواز شریف نخست وزیر پاکستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان درباره عملیات مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه خبر داد.

نواز شریف و محمد اشرف غنی در این تماس تلفنی همچنین روابط افغانستان-پاکستان، تجارت ترانزیت افغانستان و موضوعات مورد توجه دو کشور را مورد بررسی قرار داده و درباره احیای صلح در افغانستان به توافق رسیدند.

غنی همچنین در بیانیه ای ضمن استقبال از تلاشهای اخیر پاکستان برای هموار کردن مسیر صلح و آشتی در منطقه اعلام کرد از موضع اخیر پاکستان که افغانستان را دشمن پاکستان معرفی کرده است، استقبال می کنیم.

وی از نزدیکی روابط کابل-اسلام آباد در پی دو حمله اخیر در پاکستان و افغانستان خبر داد که یکی از این حملات در نوامبر 2014 در منطقه یحیی خل روی داد و در جریان آن 50 نفر کشته شدند و حمله دیگر در مدرسه نظامی در پیشاور پاکستان رخ داد که در جریان آن 153 نفر کشته شدند.

کد مطلب 2505500

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